Yerli ve milli savunma sanayi projeleri Zirve'de tanıtıldı!

ANKARA (İGFA) - Ankara Sanayi Odası tarafından T.C. Milli Savunma Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle Ankara’da hayata geçirilen Zirve’de yerli ve milli savunma sanayisi ürünleri tanıtıldı.

Termal kameraya karşı koruma sağlayan ve şekil verilebilen örtü, gizleme ağı, 5.56 hafif makineli tüfek, silah ve optik sistemler taşıma çantası, prefabrik askeri hastaneler, artırılmış gerçeklik tabanlı ürün destek sistemi yazılımı ve bin 250 kilo taşıyabilen şişirilebilir çadır gibi birçok proje ve ürün 2. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’nde tanıtıldı.

İzmir merkezli TDU, DLSS’te ilk kez yüzde 100 yerli üretim termal örtüsünü tanıttı. Askeri personelin üzerine örtüldüğünde dış ortamın ısısını alan ve altında ne kadar uzun kalınırsa kalsın kesinlikle vücut ısısını geçirmeyen örtü, termal kameralara karşı koruma sağlıyor. Şekil verilebilen ve iki tarafı farklı renk ve desene sahip olan örtü, arazide personelin rahatlıkla gizlenmesine de imkan sunuyor. TDU’nun bir diğer ürünü olan gizleme ağı MS-DOSCAN ise; tankların, zırhlı araçların, silah sistemlerinin, komuta merkezlerinin üzerlerinin örtülerek düşman keşfinden korunmayı sağlıyor. Üzerinde kullanılan renk, kullanılacağı arazinin rengine göre belirleniyor. Çölde toprak, ormanlık bölgede orman renkleri ve kışın kar rengi gibi alternatifleri bulunan ağ, çift taraflı da kullanılabiliyor. Gece görüş dürbünlerine, termal ve radar cihazlarına karşı koruma sağlıyor.

BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri ile MilSOFT Yazılım Teknolojileri, Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’nde Entegre Ürün Destek Yönetim Yazılımı (Mil-ILS) kapsamında Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Bakım Sistemi Entegrasyonu alanında iş birliğini ilk kez tanıttı. İş birliği ile artırılmış gerçeklik teknolojisiyle kullanıcıların sahada daha aktif ve ILS sistemine daha entegre hale gelmesi hedefleniyor.