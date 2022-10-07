07 Eki 2022 - 16:11- Gündem

Uluslararası Hekimler EXPO Antakya'da

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Fonksiyonel Ürolojide Uluslararası Medikal Baskı ve Simülasyon Kongresi’ne katılan üroloji hekimleri EXPO Antakya alanını ziyaret etti.
Uluslararası Hekimler EXPO Antakya'da mask
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Hacettepe Üniversitesi koordinatörlüğünde, Hatay Valiliği, HBB, MKÜ ve İSTE desteğiyle yapılan kongreye katılan İngiltere, Belçika, İtalya, Güney Kore, Makedonya, Mısır, İran gibi ülkelerden 50’ye yakın üroloji asistanı ve ürolog EXPO alanlarında incelemelerde bulundu.

Kongre programı kapsamında 4-8 Ekim tarihleri arasında Meclis Kültür Sanat Merkezi’nde kongreye katılacak olan hekimler EXPO alanlarını gezerek keyifli zaman geçirdi. EXPO Antakya alanında ulusal şehir bahçelerini ve bitki müzesini gezen misafirler, EXPO’da farklı renklerden özel bir fuar alanı oluşturdukları ve böyle özel bir alanı hem şehre hem de ülkeye kazandıkları için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve ekibine teşekkürlerini sundular.
# Uluslararası Hekimler EXPO Antakya'da, Fonksiyonel Ürolojide Uluslararası Medikal Baskı ve Simülasyon Kongresi
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07 Eki 2022 - 16:11 - Gündem

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Uluslararası Hekimler EXPO Antakya'da mask
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