Uluslararası Hekimler EXPO Antakya'da

Hacettepe Üniversitesi koordinatörlüğünde, Hatay Valiliği, HBB, MKÜ ve İSTE desteğiyle yapılan kongreye katılan İngiltere, Belçika, İtalya, Güney Kore, Makedonya, Mısır, İran gibi ülkelerden 50’ye yakın üroloji asistanı ve ürolog EXPO alanlarında incelemelerde bulundu.
Kongre programı kapsamında 4-8 Ekim tarihleri arasında Meclis Kültür Sanat Merkezi’nde kongreye katılacak olan hekimler EXPO alanlarını gezerek keyifli zaman geçirdi. EXPO Antakya alanında ulusal şehir bahçelerini ve bitki müzesini gezen misafirler, EXPO’da farklı renklerden özel bir fuar alanı oluşturdukları ve böyle özel bir alanı hem şehre hem de ülkeye kazandıkları için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve ekibine teşekkürlerini sundular.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.