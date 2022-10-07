Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergâhı ve Cemevi'nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün burada ülke genelinde inşası tamamlanan 4 cemevinin açılışı, 7 cemevinin de temel atma töreni vesilesiyle Alevi Bektaşi kardeşleriyle hasbihal etmek için bir arada olduklarını söyledi.

Elazığ Karakoçan, Ankara Altındağ, Erzurum ve Erzincan Kemah'ta hizmete açacakları 4 cemevini kullanacak vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya ve Kayseri'de inşası süren Burdur Çavdır, Denizli Ardıçlı, Bilecik Bozüyük, Aydın Koçarlı ve Kırklareli Babaeski'de de temelini bugün atacakları 7 cemevinin bir an önce tamamlanarak hizmete girmesini temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu eserlerin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Şu an içinde bulunduğumuz Şahkulu Sultan Dergâhı, Orhangazi devrinden bugüne önce ahilerce, ardından Hazreti Hünkâr’ın yolunda hizmet edenlerce ayakta tutulmuş ve ihya edilmiştir. Bunca asırdır dergâhımızdan gelip geçen, konan, göçen herkesten Allah razı olsun diyor, her birini rahmetle yâd ediyorum. Dergâhımızın son dönemdeki mürşitlerinden Mehmet Ali Hilmi Dede Baba özellikle bu tür yapılan eserlerle ilgili şöyle anlatıyor: 'Ham bağına kurulmuş âşıkların otağı. Gülzar-ı aşk olubdur aşk ehlinin durağı. Gel pir evine âşık, eyle özünü puhte. Yanuptur aşk oduna erenlerin ocağı.' Evet, bu mekânlar aşk ocağıdır, edep ocağıdır, gönül ocağıdır."

"DERGÂHLARIMIZDA İLİM VE AHLAK BİRLİKTE YOL YÜRÜR"

Buraların Hazreti Peygamber'e ve ehlibeytine âşık olanların durağı olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dergâhlarımızda ilim ve ahlak birlikte yol yürür. Medeniyetimize hayırlı insanlar burada yetiştirilir. Hacı Bektaş-ı Veli ve evlatları ocaklarımızı işte bu gayeyle kurmuşlar, yaymışlar ve yaşatmışlardır. Asırlardır Anadolu topraklarını ilimle irfanla hikmetle yoğuran Hazreti Hünkâr, Hazreti Mevlana, Yunus Emre gibi gönül sultanları, hizmetleri ve eserleriyle millet olma şuurumuzu kolaylaştırmışlardır. Hak dostlarının irfanlarıyla ve nazarlarıyla kurulan bu büyük medeniyete sahip çıkmak, gelişmesi için gayret göstermek her birimizin vazifesidir. Sevgili Peygamberimizin 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.' düsturuna sıkı sıkıya sarılarak heva ve heveslerin değil baki olanın peşinde koştuğumuz müddetçe bu medeniyet hep yükselecektir."

"1585 CEMEVİ ZİYARET EDİLEREK MUHATAPLAR TEK TEK DİNLENDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede ülkedeki Alevi Bektaşi toplumunun beklentilerini tespite ve çözüm yolları bulmaya yönelik kapsamlı bir hazırlık yaptıklarını belirterek "Kültür ve İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen millî birlik ve beraberlik çalışması kapsamında 1585 cemevi ziyaret edilerek muhataplar tek tek dinlendi. Valiliklerimiz vasıtasıyla çözülebilecek bina, tadilat, ısıtma gibi sorunlar için hemen sıcağı sıcağına talimatlar verildi, adımlar atıldı." dedi.