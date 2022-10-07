07 Eki 2022 - 22:29- Gündem G: 07 Eki 2022 - 22:30

Emniyet Açıkladı: İntihar sayısı geçen yıla kıyasla azaldı

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Emniyet Genel Müdürlüğü, teşkilatta meydana gelen intihar olayları iddialarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, intihar sayısının geçen yıla kıyasla azaldığını kaydetti.
Emniyet Açıkladı: İntihar sayısı geçen yıla kıyasla azaldı mask
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ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen yılın ilk 9 ayında intihar eden personel sayısının 69 olduğu ve personel sayısının artmasına karşın bu yılın aynı döneminde 44 polisin intihar ettiğini açıkladı.

Genel Müdürlük'ten yapılan yazılı açıklamada ayrıca, teşkilattaki psikolog sayısının artırıldığı ve önleme çalışmalarının yapıldığının da altı çizildi.

Bilimsel çalışmalara ağırlık verildiği vurgulanan açıklamada, bağımsız 'Bilimsel Danışma Kurulu' oluşturulduğu belirtildi.

07 Eki 2022 - 22:29 - Gündem

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