Emniyet Açıkladı: İntihar sayısı geçen yıla kıyasla azaldı

ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen yılın ilk 9 ayında intihar eden personel sayısının 69 olduğu ve personel sayısının artmasına karşın bu yılın aynı döneminde 44 polisin intihar ettiğini açıkladı.
Genel Müdürlük'ten yapılan yazılı açıklamada ayrıca, teşkilattaki psikolog sayısının artırıldığı ve önleme çalışmalarının yapıldığının da altı çizildi.
Bilimsel çalışmalara ağırlık verildiği vurgulanan açıklamada, bağımsız 'Bilimsel Danışma Kurulu' oluşturulduğu belirtildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.