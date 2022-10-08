08 Eki 2022 - 10:40- Belediyeler G: 08 Eki 2022 - 10:41

Sincanlı Hanımlara Ağız ve Diş Sağlığı Semineri...

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Sincan Belediyesi Hanımlar Konaklarında bir dizi kültürel faaliyetlerin yanı sıra sağlık konusunda bilgilendirmeler de yapılıyor. Bu hafta  ağız diş sağlığı ile ilgili farkındalık ve bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.
Sincanlı Hanımlara Ağız ve Diş Sağlığı Semineri... mask
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Kültür, sanat, spor faaliyetleriyle buluşan Sincanlı hanımlar çeşitli seminerlerle de bilgilendiriliyor. Bu hafta Hanımlar Konaklarında İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile ağız ve diş sağlığı semineri düzenlendi. Uzman hekim tarafından verilen eğitimde diş bakımı, diş hastalıklarında yapılması gerekenler ve diş temizliğinin önemi anlatıldı.

Seminerde dişleri sadece fırçalamanın yeterli olmadığı; aşırı asitli ve şekerli yiyeceklerin de dişlere zarar verdiği belirtilerek beslenmenin önemine de dikkat çekildi. Doğru diş fırçalama yöntemiyle dişlerin ömrünün daha uzun olacağını ve mutlaka düzenli bir doktor kontrolünün yapılması gerektiği hatırlatıldı. Seminere katılan kadınlar sosyal faaliyetlerin yanı sıra sağlık konularında bilgi verilmesinin kendilerine faydalı olduğunu belirterek Sincan Belediyesine teşekkür etti. 
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08 Eki 2022 - 10:40 - Belediyeler

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