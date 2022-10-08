Ankara Yeşil Bir Başkent Olma Yolunda!

“Daha güzel bir Başkent” için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticiden satın aldığı ağaç ve bitkileri Ankaralılarla buluşturmaya devam ediyor.
ANFA Genel Müdürlüğü; ana arterler başta olmak üzere kentin dört bir yanındaki cadde, bulvar, park ve refüjlerde iklime dayanaklı bitki ve ağaçların dikimini sürdürüyor.
BİNLERCE AĞAÇ VE BİTKİ DİKİLDİ
ANFA Genel Müdürlüğü; Konya Yolu, Eskişehir Yolu, İncek Bulvarı, Yozgat Bulvarı ve ANKAPARK’ın yanına yapılan mesire alanına çınar ağacı, ardıç ve gül gibi binlerce bitki ve ağaç dikti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.