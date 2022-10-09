Ankaralılar Sanat için Koştu ve Serebral Palsiye Dikkat Çekti

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali bugün (9 Ekim 2022, Pazar) ‘Sanat Aşkına Koş - Başkent Kültür Yolu Koşusu’na ev sahipliği yaptı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un da katıldığı ‘Sanat İçin Koş’ etkinliğinde Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) üyeleri de serebral palsiye dikkat çekmek amacıyla yeşil renkli tişörtleri ile yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, ‘Sanat için Koş’ etkinliğinin startını vermeden önce yaptığı açıklamada, 4,7 kilometrelik Başkent Kültür Yolu güzergahında kültür sanatla, sporu birleştirmek amacıyla bir önceki festivalde olduğu gibi, ‘Sanat İçin Koş’ etkinliğini hayata geçirdiklerini söyledi. ‘Sanat İçin Koş” etkinliğinde bu kez sosyal sorumluluk projesi şapkası olduğuna da dikkat çeken Bakan Yardımcısı Yavuz, şunları söyledi.

“Biliyorsunuz her yıl 6 Ekim ‘Serebral Palsi Farkındalık Günü’ olarak kutlanıyor. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Altındağ Belediyesi iş birliği ile serebral palsiye dikkat çekmek amacıyla, bu organizasyonu Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) ile gerçekleştirmeye karar verdik. Bu çerçevede tüm katılımcılar adına SERÇEV’e bağışta bulunacağız. ‘Sanat İçin Koş’ etkinliğimiz ile bir taraftan sanat aşkına koşarken, bir taraftan da sosyal sorumluluk görevlerimizi unutmadan SERÇEV’e destek olmak, serebral palsiye farkındalık yaratma şansı yakalamak bizi çok mutlu ediyor.”

Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği ‘Sanat İçin Koş’ Ulucanlar Cezaevi Müzesi önünden başlayarak, 4,7 kilometrelik Başkent Kültür Yolu güzergahını takip etti ve CSO Ada Ankara önünde son buldu.

‘Sanat İçin Koş’ halk koşusunun ardından Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, tüm katılımcılara madalya ve sertifikalarını takdim etti. Madalya töreninin ardından SERÇEV Korosu bir konser verdi.

Başkent Kültür Yolu Festivali hakkında detaylı bilgilere ve tüm programa https://baskent.kulturyolufestivalleri.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Başkent Kültür Yolu Festivali 9 Ekim 2022, Pazar Programı

Konser:

Fikret Amirov Anma Gecesi Konseri / CSO Ada Ankara Ana Salon – 20:00

Tepecik Filarmoni ve Akatay Project / Gençlik Parkı – 20:00

Crotian Duo / CSO Ada Ankara Mavi Salon – 20:30

Kaşgar’dan Tuna’ya / CSO Ada Ankara Tarihi Salon – 20:00

Aydilge / Ankara Kale Hisar Kapısı – 20:00

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu / Ankara Mevlevihanesi – 20:00

Keman ve Gitar Dinletisi / Galeri Z – 16:00

Tiyatro:

Ankara DT - Hayal Dükkanı / CSO Ada Ankara Açık Alan - Kamyon Tiyatrosu – 14:00

İstanbul DT – Alyoşa / Küçük Tiyatro – 20:00

Evrim Ölçer ile Evvel Zaman Masalları Atölye Çalışması / Oda Tiyatrosu – 14:00

Opera-bale-dans:

Uyuyan Güzel / Büyük Tiyatro – 20:00

Söyleşi:

Raif Kara ile Taş Plak Üzerine Söyleşi / CSO Ada Ankara Mavi Salon – 13:00

Prof. Dr. Nusret Çam (Kitap Tanıtımı ve İmza Günü) / Galeri Z – 12:00

Çocuk etkinlikleri:

Dünyanın Parası Atölyesi / Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi – 11:00-13:00

Çarpana Dokumayla Çanta Sapı Yapımı Atölyesi / Somut Olmayan Kültürel Miraslar Müzesi – 14:00

Açık hava etkinlikleri:

Selçuklu Sanatı Paneli / Galeri Z – 14:00

Yavuz İşçen İle Ulus Gezileri / Festival Rotası – 09:30-13:00

Dr. Tulga Albustanlıoğlu ve Servet Kazım Güney ile Anadolu'nun Gastroarkeolojik Zenginliği Söyleşisi ve Antik Dönem Ekmek Yapımı & Tadımı / Roma Hamamı – 14:00-16:00

Arzu Yalınız ile Filografi ve Stringart / Galeri Z – 11:00

Geleneksel El Sanatları Kaligrafi Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii – 14:00

Başkent Kültür Yolu Festivali 10 Ekim 2022, Pazartesi Programı

Konser:

Youssou N’Dour / CSO Ada Ankara Ana Salon – 20:00

Brooklyn Funk Essentials / Gençlik Parkı – 20:00

Güzel Sanatlar Liseleri Öğrencileri ile Konser / CSO Ada Ankara Tarihi Salon – 20:00

Tiyatro:

İstanbul DT - Seneye Bugün / Küçük Tiyatro – 20:00

Opera-bale-dans:

Uyuyan Güzel / Büyük Tiyatro – 20:00

Söyleşi:

Satırbaşı Ankara Edebiyat Söyleşileri: Kobi Yamada / CSO Ada Ankara Mavi Salon – 15:00

Dr. Tulga Albustanlıoğlu ile İnandık Vazosu Yeniden Hayat Buluyor Söyleşisi / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 14:00

Tezhip Sanatı / TDV Kadın/Gençlik Kolları Genel Merkezi – 12:00

Çocuk etkinlikler:

Çocuk Eğitim ve Deneyim Etkinlikleri / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 10:00-14:00

AFSAD Fotoğrafçı Çocuklar / Ankara Kent Konseyi – 16:00

Cumhuriyet Müzesi Eğitim Etkinlikleri "Çini Çalışması" / Cumhuriyet Müzesi – 10:00-11:00

Açık hava etkinlikleri:

Expat Film Festival / CerModern – 19:15

Geleneksel El Sanatları Ebru Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii – 14:00

Geleneksel El Sanatları Tokat Kumaş Baskı / Hacı Bayram Veli Camii – 14:00