Ankara Haber: Türk Tarih Müzesi'nde Uzay Şenliği

Ankara Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı Uzay Şenliğine ev sahipliği yaptı. 2 gün süren şenlik boyuncu öğrenciler, teleskopla Güneş, Ay, Jüpiter ve Satürn gözlemi yaptılar, planetaryumda 3D uzay videolarını izlediler. Öğrenciler, gökbilimcilerin gözetiminde astronomi atölyesinde kendi güneş sistemi modelini yaparken eğlenirken keşfetmenin mutluluğunu yaşadılar. NASA astronomu Dr. Umut Yıldız müzenin konferans salonuna bağlanarak öğrencilerin uzayla ilgili meraklı sorularını cevapladı.

Şenliğin ilk gününde konferans salonuna canlı bağlantı yoluyla katılan NASA astronomu Dr. Umut Yıldız öğrencilerin uzay hakkındaki sorularını cevapladı. Programda ayrıca II. Abdülhamid Han Ortaokulu öğrencileri dans gösterisi gerçekleştirdi.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de şenliğe katılarak öğrencileri yalnız bırakmadı.

Demirel yaptığı konuşmada müzenin öğrencilerin tarih, kültür, sanat ve bilim alanında kendilerini geliştirme imkanı sunduğunu belirterek, öğrencilere "Her alanda kendinizi geliştirin" tavsiyesinde bulundu.