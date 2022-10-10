Ankaralılar ‘Fikret Amirov Anma Gecesi’nde Buluştu...Başkent Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor!

TÜRKSOY Daimî Konseyi tarafından 2022 yılında doğumunun 100’üncü yılına ithafen ilan edilen “Fikret Amirov Anma Yılı” çerçevesinde içeriği Azeri bestecinin eserlerinden oluşan repertuvar, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası tarafından icra edildi. Şefler Mustafa Mehmandarov ile Eray İnal’ın yönettiği konserde, Türk dünyasının yıldız solistleri sahne aldı.

CSO Ada Ankara Tarihi Salonu ise ‘Kaşgar’dan Tuna’ya konserine ev sahipliği yaptı. Türk dünyasının engin müzik kültürünün ses ve nefes bulduğu coğrafyaların tınılarını en doğudan en batıya kadar hissettiren bu yolculukta, geniş bir coğrafyaya yayılmış Türk topluluklarının çalgısal eserlerinden sözlü müzik kültürüne, geleneksel danslarından modern koreografilere kadar en güzel eserler Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu tarafından bir seçki halinde sunuldu.

CSO Ada Ankara Mavi Salon’da ise ‘Croatian Duo Konseri’nde çelloda Rucner, akordeonda ise Jembrisak Hırvatistan ezgilerini izleyicilerle buluşturdu.

Başkent Kültür Yolu kapsamında Büyük Tiyatro’da ise dün akşam Uyuyan Güzel balesi sergilendi. Çaykovski’nin eşsiz müzikleri eşliğinde seyirciye büyülü bir masal dünyasının kapılarını açan eserde, halkı tarafından sevilen, iyi kalpli kral ve kraliçenin yeni doğan bebeklerinin kötü dileklerin etkisinden iyilik perilerinin yardımı ve sevgisiyle nasıl kurtarıldığı anlatılıyor.

Aydilge Ankaralı hayranlarıyla buluştu

Kiralık Aşk, Kiraz Mevsimi gibi dizi müzikleri, Aşka Gel, Aşk Paylaşılmaz gibi şarkılarıyla sevilen Aydilge ise hayranlarıyla Kale Hisar Kapısı’nda verdiği konserle buluştu. Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği konserde, Aydilge sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Mozart senfonilerinin Roman ezgileriyle buluştuğu ‘Tepecik Filarmoni ve Akatay Project’ konseri de Gençlik Parkı’nda Ankaralı müzikseverlerle ilk kez buluştu. Türkiye ve dünyada birçok önemli isimle aynı sahneyi paylaşan perküsyon üstadı Hamdi Akatay’ın öncülüğünde Tepecikli genç müzisyenlerle hayata geçirilen “İlle de Mozart Olsun” projesiyle büyük ilgi gören Tepecik Filarmoni Orkestrası’nın konserine Ankaralılar yoğun ilgi gösterdi.

Başkent Kültür Yolu Festivali hakkında detaylı bilgilere ve tüm programa https://baskent.kulturyolufestivalleri.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Başkent Kültür Yolu Festivali 10 Ekim 2022, Pazartesi Programı

Konser:

Youssou N’Dour / CSO Ada Ankara Ana Salon – 20:00Brooklyn Funk Essentials / Gençlik Parkı – 20:00Güzel Sanatlar Liseleri Öğrencileri ile Konser / CSO Ada Ankara Tarihi Salon – 20:00

Tiyatro:

İstanbul DT - Seneye Bugün / Küçük Tiyatro – 20:00

Opera-bale-dans:

Uyuyan Güzel / Büyük Tiyatro – 20:00

Söyleşi:

Satırbaşı Ankara Edebiyat Söyleşileri: Kobi Yamada / CSO Ada Ankara Mavi Salon – 15:00Dr. Tulga Albustanlıoğlu ile İnandık Vazosu Yeniden Hayat Buluyor Söyleşisi / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 14:00Tezhip Sanatı / TDV Kadın/Gençlik Kolları Genel Merkezi – 12:00

Çocuk etkinlikler:

Çocuk Eğitim ve Deneyim Etkinlikleri / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 10:00-14:00AFSAD Fotoğrafçı Çocuklar / Ankara Kent Konseyi – 16:00Cumhuriyet Müzesi Eğitim Etkinlikleri "Çini Çalışması" / Cumhuriyet Müzesi – 10:00-11:00

Açık hava etkinlikleri:

Expat Film Festival / CerModern – 19:15 Geleneksel El Sanatları Ebru Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii – 14:00Geleneksel El Sanatları Tokat Kumaş Baskı / Hacı Bayram Veli Camii – 14:00

Başkent Kültür Yolu Festivali 11 Ekim 2022, Salı Programı

Konser:

Della Miles Senfonik Project / CSO Ada Ankara Ana Salon – 20:00İnançların Dili Konseri / Azize Tereza Kilisesi – 20:00Ferfene Gecesi / Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu – 20:00

Tiyatro:

İstanbul DT - Seneye Bugün / Küçük Tiyatro – 20:00

Söyleşi:

Rüzgârlı Sokak ve Ankara'nın Basın Tarihi Belgeseli / CSO Ada Ankara Mavi Salon – 14:00Ankara'da Bir Okulun Tarihi: Orta Muallim Mektebi / CSO Ada Ankara Mavi Salon – 16:00Ankara Arkeolojik Kazı Çalışmaları Konferansları: Beypazarı Araştırmaları, Doç. Dr. Tolga Bozkurt / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 14:00

Çocuk etkinlikleri:

Cumhuriyet Müzesi Eğitim Etkinlikleri "Ebru Çalışması" / Cumhuriyet Müzesi – 10:00-11:00Sandık Sepet Ankara: İnteraktif Edebiyat ve Kültürel Miras Etkinliği / Ankara KalesiSinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın: Afacanlar / Ankamall Cinemaximum – 11:00AFSAD Fotoğrafçı Çocuklar / Ankara Kent Konseyi – 16:00

Açık hava etkinlikleri:

İnanç Yapıları Festival Rotası – Cumhuriyet Yapıları Festival Rotası / Festival RotasıExpat Film Festival / CerModern – 19:15Geleneksel El Sanatları Yumurta Kabuğu İşleme Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii – 14:00Geleneksel El Sanatları Kaligrafi Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii – 14:00

Sergi:

THK Üniversitesi İHAMER - Bulut Altı Avcı İnsansız Hava Aracı Projeleri / Türk Hava Kurumu Müzesi ve Paraşüt Kulesi