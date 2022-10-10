Ankara Haber; Keçiören’deki Teknoloji Merkezi Bakan Varank’ın Katılımıyla Açıldı...

Keçiören Belediyesinin önemli bir teknoloji merkezini gençlerin hizmetine sunduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “AK Parti'mizin hizmet belediyeciliğinin en güzel hizmetlerinden biriyle daha huzurlarınızdayız. Keçiören Belediyemiz tarafından hizmete sunulan Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi’nin ilçemizde gençlerin en sık ziyaret ettiği yerlerden biri olacağına ben yürekten inanıyorum.

Turgut Başkanımızın öncülüğünde 4 milyon liraya yakın bir yatırımla değerli gençlerimiz için hayata geçirildi burası. Bakan yardımcımıza talimatı verdim. İnşallah biz de buraya TÜBİTAK'la birlikte bir katkı sağlayacak, yeni yapılacak projelere destek vereceğiz. Keçiören'e bu sözü bu mikrofondan vermiş olayım.” dedi.

Teknolojik gelişmelerle birlikte yeni meslek dallarının oluştuğuna vurgu yapan Bakan Varak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tüm altyapı çalışmalarının incelikle kurgulandığı bir tesis burası. Gençlerin vizyonu ve ufku çok geniş. Bu anlamda burada hem eğlenecek hem öğrenecek hem de kendi girişimlerini kuracaklar. Kendi çalışmalarını burada yapabilecekler. Tabii üniversitelerle iş birliği içerisinde teknoloji ve girişimcilik eğitimi konusunda, ofis hizmetlerinde buradaki hizmetlerden faydalanabilecekler. Ben bu vasıta ile başta Turgut Başkan’a ve tüm emeği geçen ekibimize teşekkür ediyorum.

Merhum Prof. Dr. Tunçalp Özgen’e rahmet diliyorum. Bugün hiç duymadığımız Youtuber'lık diye bir meslek var. Gençler arasında oldukça yaygın bir alandan bahsediyoruz. Burası da o işlerle uğraşan ya da ilgi duyan gençlerin içerik üretmekte kullanacağı alanlardan bir tanesi olacaktır. Yine gençlerin ilgisini çekeceğimiz bir alan da elektronik spor. Gençlerimizin birçoğu dijital oyunları seviyor. Kimi zaman bir stadyum dolusu insan futbol maçı izler gibi e-spor müsabakalarını izliyor. Binlerce online izleyici bu müsabakaları yakından takip ediyor.

Spor takımları burada turnuvalar düzenleyebilecekler ya da kendilerini geliştirip antrenman yapabilecekler. Bugün de açılışa özel elektronik spor müsabakası düzenlenecek. E-spor konusunda bir hatırlatmayı da buradan yapmış olayım. Gençler zamanlarını da doğru yönetebilmeli. Bu oyunlara kendilerini fazla kaptırıp diğer çalışmalarını aksatmamalı. Bizim gençlerden beklentimiz, sadece oyun oynamakla kalmamaları, aynı zamanda bu oyunları geliştirmeleridir.

Türkiye zaten son dönemde dijital oyun girişimciliğinde adeta bir tarih yazıyor. İstanbul bu yıl dijital oyun sektöründe Avrupa'da en fazla yatırım alan şehir oldu, Londra ikinci oldu. Orada en fazla yatırım alan firmanın sahibi de bir Türk. Demek ki bizim bu alanda bir kabiliyetimiz var. Gençlerimiz kurduğu oyun teknolojileri ile tüm dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Hacettepe Üniversitesinde firmalarımızı ziyaret ettik. Genç arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bir oyun firmasına gittik. Bilkent mezunu bir arkadaşımız 4-5 yıl önce şirketini kurmuş. 9 kişiyle oyun geliştirmiş.

Sadece bir oyununu bu arkadaşlarımız tam 200 milyon dolara Amerika'ya satmışlar. 9 kişi 200 milyon dolarlık bir katma değer oluşturabiliyor. ‘Biz oyunumuzu 200 milyon dolara sattık, bu sene Ankara'da 200 milyon lira vergi ödeyeceğiz, vergi rekortmenleri arasına gireceğiz, gurur duyuyoruz’ dediler. İşte burası da o vizyona uygun olarak aynı zamanda bir kuluçka merkezi şeklinde tasarlandı.”

Üniversite döneminde Keçiören’de yaşadığı bilgisini de paylaşan Bakan Varank Keçiören’deki değişime tanıklık ettiğini şu sözlerle dile getirdi:

“Ben 4 yıl Keçiören'de oturdum. Keçiören’den ODTÜ'ye gidip geliyordum. Ben 1994'te ODTÜ'ye girdim, Turgut Başkan da 1994'te belediye başkanı oldu. Ben de gün gün Keçiören’in geliştiğini görebildim. Özellikle Keçiören Belediyesinin yanındaki şelaleyi yaptığında her taraftan insanlar geliyor, Ankara'ya şelale yapmışlar diyorlardı.

Oralar mezbelelikti, oraları insanlarımıza yakışır bir şekilde güzelleştirdi. Halka hizmet hakka hizmettir anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet etmeye, imkânlar sunmaya gayret gösteriyoruz. AK Parti Belediyeciliği budur. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde belirlediğimiz ve uğruna gece gündüz için çalıştığımız ideallerimiz var.

Nedir o? Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu vizyonla kritik teknolojilerin sadece pazarı değil aynı zamanda üreticisi olan Türkiye’yi inşa ediyoruz. Savunma sanayi, elektrikli araçlar, yapay zekâ gibi birçok çalışmamızda gençlerimizle birlikte yürümeyi tercih ediyoruz. İmkân verildiğinde Türk gençliğinin neler başarabileceğini defalarca şahit olduk.”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise gençlere yapılan yatırımın Türkiye’nin geleceğine yapılan yatırım anlamına geldiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Devletlerin ve milletlerin geleceği çocukları ve gençleridir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak en asli görevimizdir. 953 bin nüfusumuz var. Ankara'da en çok genç ve çocuğun olduğu ilçe Keçiören. Gençlerimize yönelik spor alanında tesisler yapıyoruz, hizmetlerine sunuyoruz. Okullarımızı geziyoruz. Laboratuvar ve kütüphane konuda ‘ne istersiniz isteyin verelim’ diyoruz.

Bunlar devletimiz, milletimiz ve yarınlarımız için önemli. Teknoloji merkezimize Tunçalp Özgen ismini verdik. Bir söz var, ‘İnsan olmak insan kalmak, adam olmak adam kalmak. Çalışmak, başarmak ülkemize, devletimize hizmet etmek.’ İşte kibir abidesi olmayan Tunçalp hocamızı bu yönleriyle sevdik. Gençlerimiz Tunçalp Özgen'i tanısın, örnek alsın istedik. Sayılı beyin cerrahlarından biriydi. Bir gönül insanıydı aynı zamanda.

Öyle bir insanın ismini burada ölümsüzleştirdik. Gençler örnek alsın yeni profesörler yetişsin diye buraya ismini verdik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Burası çocuklarımıza, gençlerimize hizmet verecek. Geleceğin bilim insanlarını, iletişimcilerini yetiştireceğiz. Dünya değişiyor dönüşüyor. Bilim ve teknolojiye sahip olmadan büyük bir devlet olmamızın imkânı yoktur.

Teknoloji merkezimiz şehrimize ve kentimize hayırlı olsun. Sayın bakanımıza ve tüm katılımcılara bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum. Bakanımız gençlerimizi seviyor. Zaman zaman gençlerle burada buluşmalar yapacağız. Kendilerini de uygun bir zamanda yine bekliyoruz. İnşallah burası güzel hizmetlere vesile olacak.”

Gençlerle birlikte kurdele kesilerek gerçekleştirilen açılışın ardından Bakan Varank, Başkan Altınok ve diğer katılımcılar Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi’nde incelemelerde bulundular. Burada gençler tarafından Valorant oyunu ile düzenlenen turnuva ve teknoloji merkezindeki diğer sınıfları da ziyaret ettiler.

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