Festivalde Liseli Gençler ile Sanatçılar Düet Yaptı! Başkent Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor...

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un da izlediği konserde, MEB’e bağlı Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi, Başakşehir İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi, Bakırköy Göksel Baktagir Güzel Sanatlar Lisesi, Itri Güzel Sanatlar Lisesi ve Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitim gören 12 öğrenci, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları ile Türk Sanat Müziği’ne damga vuran şarkıları seslendirdi.

Konser çıkışında bir açıklama yapan Bakan Yardımcısı Yavuz, ‘Güzel Sanatlar Liseleri Öğrencileri ile Düetler’ etkinliğini Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Milli Eğitim Bakanlığı’yla ortak gerçekleştirdiklerini söyledi. Güzel sanatlar liselerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çok önem verdiğini ifade eden Bakan Yardımcısı Yavuz, “Bu akşam gördük ki bu liselerimizde çok başarılı gençlerimiz var ve artık eminiz ki Türk Müziği emin ellerde. Gençlerimiz hem halk müziğini hem de klasik Türk müziğini en iyi şekilde icra ediyor. Gençlerle bakanlık sanatçılarını buluşturduğumuz bu etkinlikte ortaya çıkan sonuç bizi çok mutlu etti. Bakanlık sanatçılarımıza da bu projeye ve gençlere verdikleri destek için teşekkür ediyorum“ diye konuştu.

CSO Ada Ankara dünyaca ünlü Senegalli müzisyen Youssou N’Dour’u da ağırladı. Senegal’de bir dönem Kültür ve Turizm Bakanlığı yapan Youssou N’Dour, ilk kez buluştuğu Ankaralılara eşsiz bir müzik ziyafeti sundu.

Soul, hip-hop, spoken word, caz ve funk’ı özgün sound’larında bir araya getiren Brooklyn Funk Essentials, uzun bir süre ardından Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Gençlik Parkı’nda Ankaralılarla buluştu.

‘Seneye Bugün’ Küçük Tiyatro’da sahnelendi

Tiyatro tarihinin yazılmış en güzel romantik komedisi olarak kabul edilen ve George-Doris ikilisinin aşkı bir ömür boyu yaşamanın sırrını keşfetmelerini anlatan ‘Seneye Bugün’ oyunu ise İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından Küçük Tiyatro’da sahneye kondu.

CerModern ise dün akşam Expat Film Festivali çerçevesinde Bir Zamanlar Anadolu’da filmini, Ankara'da yaşayan, çalışan veya sadece kısa süreli bulunan yabancı konuklarına İngilizce altyazılı olarak izleme şansı sundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve CerModern iş birliğiyle 10-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Expat Film Festivali’nde 11-14 Ekim arasında sırasıyla ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’, ‘Hokkabaz’, ‘Sarmaşık’, ‘Uçurtmayı Vurmasınlar’ izlenebilecek.

Satırbaşı Ankara söyleşileri Kobi Yamada’yı ağırladı

CSO Ada Ankara Mavi Salon’da ise dün Satırbaşı Ankara: Edebiyat Söyleşilerinde Kobi Yamada okurlarıyla buluştu. Kitapları birçok farklı dile çevrilen ve çok sayıda ödül alan New York Times'ın çok satan yazarı Kobi Yamada, söyleşisine Ankaralıların oldukça yoğun ilgisi vardı.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi de ‘Hitit Vazosu Yeniden Hayat Buluyor – İnandık Vazosu’ etkinliğine ev sahipliği yaptı. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde yer alan ve Hitit kültürünü ayrıntılı olarak yansıtan eşsiz betimlemesi ve kabartma tekniği ile dünya çapında arkeolojik öneme sahip İnandık Vazosunun yapım aşamaları, müze bahçesine kurulan açık hava atölyesinde uygulamalı olarak gösterildi.

Ankara Kent Konseyi’nde gerçekleşen ‘AFSAD Fotoğrafçı Çocuklar’ etkinliğinde ise renkli karton kağıtlara katılan her çocuk kendi oluşturduğu kadrajla “Kara Kadraj” çalışması yaptı. Çocukların el becerilerini, göz becerilerini, bakmak ve görmek arasındaki farkları öğrenmeleri amaçlanan atölye çalışması sonunda, emeklerinin fotoğrafa dönüştüğünü gören çocuklar harika bir deneyim yaşadı. Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında AnkaMall’da da ‘Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın’ etkinliğinde daha önce sinemaya gitme imkânı bulamamış ilk ve ortaöğretim düzeyindeki çocuklar sinema ile buluşturuldu.

Başkent Kültür Yolu Festivali hakkında detaylı bilgilere ve tüm programa https://baskent.kulturyolufestivalleri.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.