Etimesgut'a Çocuk Görüşme Merkezi Açıldı...

Mahkeme koridorunda veya evde çocuk tesliminde yaşanan sıkıntıların önüne geçilmesi ve çocuğun üstün yararı amaçlanıyor. Protokolü, Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse birlikte imzaladılar.

Protokolde, çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair aile mahkemeleri tarafından verilen ilam veya tedbir kararlarının uygulanacağı alanlarda çocuğun üstün yararının esas alınması ve çocuk görüşme merkezi açılması yönünde görüş bildirildi.

MAĞDURİYET ÖNLENECEK

İmzalanan protokolün amacı şöyle özetlendi: "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’ne çocuk teslimine dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesi için başvurması halinde, teslim işleminin çocuğun fikri, ruhi ve bedeni gelişimine zarar vermeyecek bir ortamda sağlanması hususlarında teslim merkezlerinin temin edilmesiyle mağdur hizmetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır". Protokolün paydaşları arasında yer alan Etimesgut Belediyesi, tesisinde yasa ve mevzuatlar çerçevesinde çocuk görüşme merkezi oluşturdu.

Açılan merkez ile mahkeme kararları doğrultusunda çocukların teslimi, ilam ve tedbir kararları çocuğun gelişimini olumsuz etkilemeyecek şekilde uzman gözetiminde daha sağlıklı bir ortamda uygulanacak. Çocuk Görüşme Merkezi'nde uzman odaları, çocuk oyun alanları ve görüşme birimleri hizmet veriyor.