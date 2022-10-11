Keçiören'de Teknomer’e İlk Günden Yoğun İlgi! Kıran Kırana Turnuva...

Dünkü açılışta beşer kişiden oluşan 10 takımın yarıştığı ‘Valorant Açılış Turnuvası’ ise gün boyu devam etti. Twitch'ten online takip edilen ve izleyicilerin sonuçlarını merakla beklediği turnuvanın kazananları akşam saatlerinde açıklandı.

Bu kapsamda e-spor meraklıları tarafından kurulan Klod9, AYBU TIGERS ve Aspava Lovers takımları turnuvada ilk üçe girerek madalya ve çeşitli hediyeler kazandı. Dereceye giren takımlara aynı zamanda Valorant oynarken kullanabilecekleri VP (Valorant Point) de hediye edildi. Turnuvaya, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi e-spor topluluğu üyeleri kendi aralarında takım kurarak destek verdi.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını takdim eden Keçiören Belediye Başkan Turgut Altınok, açılışa özel düzenlenen turnuvada TEKNOMER’e yakışır çekişmeli müsabakaların gerçekleştirdiğini belirterek tüm takımları ve oyuncuları tebrik etti. Altınok, TEKNOMER’den faydalanmak isteyen tüm gençleri de buraya davet etti.

TEKNOMER’DE NELER VAR?

TEKNOMER kurslarında; 3D Modelleme ve Tasarım, Android Mobil Yazılım Geliştirme, Dijital Oyun Tasarımı, Robotik Kodlama, Web Tasarım, Dijital Pazarlama kurlarının yanı sıra e-spor, proje fikirleri, eğitimler, konferanslar ve deneyimleme faaliyetleri gerçekleştirilecek.​