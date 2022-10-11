Ankara Haber; ATİKO ile Geri Dönüşüm Yolculuğu Başladı ...

Mamak Belediyesi, çocuklara çevre bilincini aşılamak, geri dönüşüm konusunda onları bilinçlendirmek için harekete geçti. Sıfır atık bilinci ile oluşturulan bu çevreci otobüs ile, Mamak’ta çocuklara geri dönüşüm eğitimi verilecek.

ATİKO’nun ilk durağı Gazeteci Hasan Tahsin İlkokulu’ydu

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ile birlikte Gazeteci Hasan Tahsin İlkokulu’nda öğrencilerle birlikte ATİKO’da geri dönüşüm eğitimine katıldı. Mamak’ın çevreci otobüsünde geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda çocukların bilinçlenebileceği renkli bir dünya oluşturuldu. ATİKO’ya binen çocuklar bu renkli dünyada eğlenerek öğrenmenin tadına vardı.

“Mamak’ımızın güzel çocuklarına armağanımız olsun”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,"Çocuklarımızın geri dönüşüm konusunda bilinçlenmesi önemli. Bizler de bu düşünceden hareketle Atiko'yu yola çıkardık. ATİKO, mahalle mahalle gezerek çocuklara sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimi verecek. Mamak’ımızın güzel çocuklarına armağanımız olsun" dedi.