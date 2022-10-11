Ankara Haber; Mamak Belediyesi’nden 18 Ton Buğday Tohumu Desteği...

Göreve geldiği günden bu yana kırsal kalkınma yatırımları ile Mamak’ı tarım kentine dönüştürmeyi hedefleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, tohum destekleri ile Mamaklı çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Mamak’ın kırsal mahallelerinde yaşayan çiftçilere ekmeklik ve bisküvilik kalite özelliği ile bilinen “DEMİR 2000” buğday tohumu dağıtımı yapılacak. 18 ton başvuru sayısına göre çiftçilere eşit miktarda dağıtılacak.

12 Ekim itibari ile başlayacak buğday tohumu desteği başvuruları Mamak Belediyesi resmi internet sayfasından yapılabilecek. Başvurular, 16 Ekim’de sona erecek.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Üreten, üreticiyi destekleyen belediyecilik anlayışı ile çalışmaya, üretmeye ve çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Kırsal yatırım ve tarım, tohum destek programlarımızla dün olduğu gibi bugün de çiftçilerimizin yanındayız” dedi.