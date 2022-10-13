Genç Talas'ın yıldızı Ankara'da parladı!

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde 5-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda kurulan Kayseri'nin Talas Belediyesi ‘Genç Talas’ standı, her yaştan ziyaretçinin uğrak noktası oldu.
Özellikle çocukların ve gençlerin görmeden geçmediği bölümler arasında yer alan Genç Talas standına gelen ziyaretçiler, burada genç beyinler tarafından üretilmiş robotik araçları yakından inceleme fırsatı buldu.
Stantta robotik araçların yanı sıra e spor kulübü çalışmaları, kültür, sanat ve sportif etkinlikler ile uyumayan kütüphane gibi Talas Belediyesi tarafından gençliğe yönelik olarak gerçekleştirilen hizmet ve etkinlikler de tanıtıldı.
‘E SPOR VE İNOVASYON MERKEZİ’ İLE ÖDÜL ALDI
Bilindiği gibi Talas Belediyesi e spor ve inovasyon merkezi, festival kapsamında ödüle layık görülmüştü. Kayseri’nin ilk lisanslı e spor kulübünü kuran ve birçok önemli şampiyonada şehri başarıyla temsil eden Talasgücü Belediyespor e spor kulübü ve ilçeye kazandırılan modern e spor ve inovasyon merkezi, AK Parti Genel Merkezi tarafından ödüllendirilmişti. Talas Belediyesi’nin ödülünü Ankara’da, Başkan Mustafa Yalçın, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin elinden almıştı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.