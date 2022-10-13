13 Eki 2022 - 16:11- Gündem G: 13 Eki 2022 - 16:12

Genç Talas'ın yıldızı Ankara'da parladı!

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AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığının bu yıl ikincisini düzenlediği ‘Tam Bana Göre Festival’de açılan ‘Genç Talas’ standı, yine yoğun ilgi gördü.
Genç Talas'ın yıldızı Ankara'da parladı! mask
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Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde 5-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda kurulan Kayseri'nin Talas Belediyesi ‘Genç Talas’ standı, her yaştan ziyaretçinin uğrak noktası oldu.

Özellikle çocukların ve gençlerin görmeden geçmediği bölümler arasında yer alan Genç Talas standına gelen ziyaretçiler, burada genç beyinler tarafından üretilmiş robotik araçları yakından inceleme fırsatı buldu.

Stantta robotik araçların yanı sıra e spor kulübü çalışmaları, kültür, sanat ve sportif etkinlikler ile uyumayan kütüphane gibi Talas Belediyesi tarafından gençliğe yönelik olarak gerçekleştirilen hizmet ve etkinlikler de tanıtıldı.

‘E SPOR VE İNOVASYON MERKEZİ’ İLE ÖDÜL ALDI

Bilindiği gibi Talas Belediyesi e spor ve inovasyon merkezi, festival kapsamında ödüle layık görülmüştü. Kayseri’nin ilk lisanslı e spor kulübünü kuran ve birçok önemli şampiyonada şehri başarıyla temsil eden Talasgücü Belediyespor e spor kulübü ve ilçeye kazandırılan modern e spor ve inovasyon merkezi, AK Parti Genel Merkezi tarafından ödüllendirilmişti. Talas Belediyesi’nin ödülünü Ankara’da, Başkan Mustafa Yalçın, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin elinden almıştı.

13 Eki 2022 - 16:11 - Gündem

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