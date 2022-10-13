Ankara Haber; Etimesgut'ta 99. Yıl Coşkusu...

Cemil Meriç Anadolu Lisesi öğrencileri, seymen ekibi eşliğinde belediye önüne kadar yürüdüler. Seymen ekibinin gösterisine öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da eşlik etti. Programa Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de katıldı. Demirel, seymen gösterilerini izlerken öğrencilerle de sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Demirel, "Ankara'mızın Başkent oluşunun 99.yıldönümü kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.