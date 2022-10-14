Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esnaf ve Öğrencilere Müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerine ulaşım desteği sağlayacaklarını, esnaflar için de 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla kredi kampanyası başlattıklarını söyledi.

Ülkenin en büyük meslek ve sivil toplum kuruluşlarından TESK'in 29 Eylül'de yapılan olağan genel kurulunda esnaf ve sanatkarlarla hasret giderme, hasbihal etme imkanı bulduklarını söyleyen Erdoğan, "Her sabah dükkanını bismillah diyerek açan akşam da elhamdülillah diyerek kapatan esnaf ve sanatkarlarımızın her birinin yanında olmayı sürdüreceğiz. Esnaflarımıza yönelik yeni müjdelerimizi konuşmamızın son kısmında sizlerle paylaşacağım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir müjde de üniversite öğrencilerine vermek istediğini belirterek, "Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzak yerlerde eğitim-öğretim gören öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda 2 defa verilecek bu destek sayesinde, yaklaşık 150 bin öğrencimizin ailelerinin yanına, onlara herhangi bir yük getirmeden gidip gelebilmesini temin etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

"Esnafımız için 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz"

Esnaf ve sanatkarlara da müjdesi olduğunu dile getiren Erdoğan, her dönemde olduğu gibi salgın ve savaş şartlarının neden olduğu zorlu süreçte de esnaf ve sanatkarların yanında olduklarını, olmayı sürdürdüklerini söyledi.

Desteklerde kadınlara ve gençlere ayrı yer verdiklerine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yılın mart ayında başlattığımız kadın girişimci kredisinden 140 bin kadınımız yararlanarak, 17 milyar liranın üzerinde bir kaynak kullanmıştır. Gençlerimiz için çeşitli isimler altında başlattığımız girişimci kredilerinden 52 bin kişi 10 milyar liralık kaynağa ulaşarak yararlanmıştır. Şimdi de cumhuriyetimizin 100. yılına atıfla başlattığımız yeni bir kredi destek paketiyle esnaf ve sanatkarlarımızın huzurundayız.

Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Sadece bununla kalmıyor, kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz.

Genç girişimcilerimizin sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken, yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz, 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz. Tüm bu kolaylıkların esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum."