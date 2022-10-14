Ankara Haber; Sincan’da 3 Temel Birden Atıldı...

Sincan’da sosyal ve kültürel hayatın gelişmesi için projelerine her gün bir yenisini ekleyen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Anne Çocuk Şenliği’nde annelere ve çocuklara bir müjde vererek kreş yapımlarına başlanacağını duyurmuştu. Başkan Ercan, annelerin heyecanla beklediği kreşlerden ilkinin temelini attı. Temel atma törenine AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Alkan ve Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.

Yenikent’te yapılan temel atma töreninde sadece kreş yoktu. Güngörmüşler Konağı ve Hanımlar Lokali’nin de temeli kreşle birlikte atan Başkan Ercan, vatandaşın yüzünü güldürdü.

Yapılacak konak, lokal ve kreşten dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar Başkan Ercan’a teşekkür etti. Başka Ercan ise temel atma töreninde yaptığı konuşmada “Buraya bir kreş, bir Güngörmüşler konağı, bir de hanımlar lokali yapıyoruz. İçinde çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetlerin yapıldığı, hanımlarımızın vakitlerini en güzel şekilde değerlendirebileceği bir kompleks olacak. Annelerimize daha önceden kreş sözü vermiştik, çok yoğun talep vardı. Onun da bugün temellerini atarak en kısa zamanda çocuklarımızı kreşlerine kavuşturacağız. Sincanımıza hayırlı olsun” dedi.