14 Eki 2022 - 10:56- Belediyeler G: 14 Eki 2022 - 10:57

Ankara Haber; Sincan’da 3 Temel Birden Atıldı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, daha önce müjdesini verdiği 5 kreşten ilkinin temelini attı. Başkan Ercan kreşle birlikte Güngörmüşler Konağı ve Hanımlar Lokali’nin de temelini atarak Sincanlılara çifte mutluluk yaşattı.
Ankara Haber; Sincan’da 3 Temel Birden Atıldı... mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan’da sosyal ve kültürel hayatın gelişmesi için projelerine her gün bir yenisini ekleyen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Anne Çocuk Şenliği’nde annelere ve çocuklara bir müjde vererek kreş yapımlarına başlanacağını duyurmuştu. Başkan Ercan, annelerin heyecanla beklediği kreşlerden ilkinin temelini attı. Temel atma törenine AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Alkan ve Belediye Meclis Üyeleri de katıldı. 

Yenikent’te yapılan temel atma töreninde sadece kreş yoktu. Güngörmüşler Konağı ve Hanımlar Lokali’nin de temeli kreşle birlikte atan Başkan Ercan, vatandaşın yüzünü güldürdü.

Yapılacak konak, lokal ve kreşten dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar Başkan Ercan’a teşekkür etti. Başka Ercan ise temel atma töreninde yaptığı konuşmada “Buraya bir kreş, bir Güngörmüşler konağı, bir de hanımlar lokali yapıyoruz. İçinde çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetlerin yapıldığı, hanımlarımızın vakitlerini en güzel şekilde değerlendirebileceği bir kompleks olacak. Annelerimize daha önceden kreş sözü vermiştik, çok yoğun talep vardı. Onun da bugün temellerini atarak en kısa zamanda çocuklarımızı kreşlerine kavuşturacağız. Sincanımıza hayırlı olsun” dedi.
# Ankara Haber; Sincan’da 3 Temel Birden Atıldı..., Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ankara, ankara sincan, sincan belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Keçiören Belediyesinden Spora 21 Milyon TL’lik Devasa Yatırım... mask
Ankara Haber; Keçiören Belediyesinden Spora 21 Milyon TL’lik Devasa Yatırım...
Ankara Haber; Etimesgut'ta 99. Yıl Coşkusu... mask
Ankara Haber; Etimesgut'ta 99. Yıl Coşkusu...
Ankara Haber; Keçiören Gönül köşkü Huzurevinde Şenlik Var... mask
Ankara Haber; Keçiören Gönül köşkü Huzurevinde Şenlik Var...
Ankara Haber; MAKKOP’ta Kışlıklar Hazırlanmaya Devam Ediyor... mask
Ankara Haber; MAKKOP’ta Kışlıklar Hazırlanmaya Devam Ediyor...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Esnaf ve Vatandaşlarla İç İçe... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Esnaf ve Vatandaşlarla İç İçe...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Gençlere Bir Müjde Daha... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Gençlere Bir Müjde Daha...
Ankara Haber; Altındağ'da Çiftçiye Destek... mask
Ankara Haber; Altındağ'da Çiftçiye Destek...
Ankara Haber; Denizleri ve Okyanusları Keçiören’de Keşfettiler... mask
Ankara Haber; Denizleri ve Okyanusları Keçiören’de Keşfettiler...
Ankara Haber; Keçiören'de Genç Öğrenciler Hayvan Sevgisine Dikkat Çekti... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Genç Öğrenciler Hayvan Sevgisine Dikkat Çekti...
Ankara Haber; Beypazarı'nda İlk Yer Altı Çöp Konteyner Sistemi Kuruldu... mask
Ankara Haber; Beypazarı'nda İlk Yer Altı Çöp Konteyner Sistemi Kuruldu...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Keçiören Belediyesinden Spora 21 Milyon TL’lik Devasa Yatırım... mask
Ankara Haber; Keçiören Belediyesinden Spora 21 Milyon TL’lik Devasa Yatırım...
TOKİ Ankara’da ‘İlk Evim İlk İşyerim’ Projesine Başvuru Yapacakların Dikkatine! Tüm Ayrıntılar Ortaya Çıktı! Ankara'da Arsalar Nerede, Kaç Arsa Satışa Çıktı? mask
TOKİ Ankara’da ‘İlk Evim İlk İşyerim’ Projesine Başvuru Yapacakların Dikkatine! Tüm Ayrıntılar Ortaya Çıktı! Ankara'da Arsalar Nerede, Kaç Arsa Satışa Çıktı?
Ankara Elektrik Kesintisi! 13 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 13 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Haber; Etimesgut'ta 99. Yıl Coşkusu... mask
Ankara Haber; Etimesgut'ta 99. Yıl Coşkusu...
Ankara’nın Başkent Oluşunun 99’uncu Yılı 1000 Seymenin Görkemli Gösterisiyle Kutlandı ... mask
Ankara’nın Başkent Oluşunun 99’uncu Yılı 1000 Seymenin Görkemli Gösterisiyle Kutlandı ...
Ankara Haber; MAKKOP’ta Kışlıklar Hazırlanmaya Devam Ediyor... mask
Ankara Haber; MAKKOP’ta Kışlıklar Hazırlanmaya Devam Ediyor...
Ankara Haber; Keçiören Gönül köşkü Huzurevinde Şenlik Var... mask
Ankara Haber; Keçiören Gönül köşkü Huzurevinde Şenlik Var...
Başkent Kültür Yolu Festivali Hitit Ensemble ile Tarihi Yolculuğa Ev Sahipliği Yaptı... mask
Başkent Kültür Yolu Festivali Hitit Ensemble ile Tarihi Yolculuğa Ev Sahipliği Yaptı...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Esnaf ve Vatandaşlarla İç İçe... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Esnaf ve Vatandaşlarla İç İçe...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Gençlere Bir Müjde Daha... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Gençlere Bir Müjde Daha...

14 Eki 2022 - 10:56 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Haber; Keçiören Belediyesinden Spora 21 Milyon TL’lik Devasa Yatırım... mask
Ankara Haber; Keçiören Belediyesinden Spora 21 Milyon TL’lik Devasa Yatırım...
Ankara Haber; Etimesgut'ta 99. Yıl Coşkusu... mask
Ankara Haber; Etimesgut'ta 99. Yıl Coşkusu...
Ankara Haber; MAKKOP’ta Kışlıklar Hazırlanmaya Devam Ediyor... mask
Ankara Haber; MAKKOP’ta Kışlıklar Hazırlanmaya Devam Ediyor...
Ankara Haber; Keçiören Gönül köşkü Huzurevinde Şenlik Var... mask
Ankara Haber; Keçiören Gönül köşkü Huzurevinde Şenlik Var...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Gençlere Bir Müjde Daha... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Gençlere Bir Müjde Daha...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Esnaf ve Vatandaşlarla İç İçe... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Esnaf ve Vatandaşlarla İç İçe...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL