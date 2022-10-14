14 Eki 2022 - 10:57- Siyaset G: 14 Eki 2022 - 10:58

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: "Vatandaşlarımız müsterih olsun"

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Hakan Han Özcan: “Ankara büyükşehir belediyesi mağdur eder, Ak belediyeler çözer”
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: "Vatandaşlarımız müsterih olsun" mask
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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sosyal medya hesabından alınan yüzde 50 indirim kararının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın et yardımları yapılamayacağı duyurusuna tepki gösterdi. Özcan,  “Vatandaşlarımız endişelenmesin, AK belediyelerimize çağrı yapıyorum, gelin sosyal belediyecilik neymiş çözüm nasıl bulunurmuş gösterelim” dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan şunları söyledi; “Geçtiğimiz aylarda Ankara Büyükşehir Belediyesi meclisinde AK Parti grubumuzun teklifiyle Ankara’da suya yüzde 50 indirim yaparak Sayın Yavaş ve yönetiminin daha önce yaptığı yüzde 400’e yakın zam yükünü bir nebze olsun hafifletmek istedik. Fakat her konuşmasında suyun Allah’ın bir nimeti olduğunu söyleyerek Ankaralıya suyu en ucuza kullandıracağını söyleyen yavaş, alınan yüzde 50 indirim kararını veto ederek yeniden meclise gönderdi. Bu ayki toplantıda AK Parti ve Milliyetçi Hareket partisi grubu ile indirim kararı yeniden kabul edildi. Bu kararın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ’nin iflas edeceğini bundan sonra et yardımlarının yapılamayacağını duyurdu.

Vatandaşlarımız müsterih olsun

Ak partili belediyelerimiz bugüne kadar olduğu gibi sosyal yardımlar konusunda hiçbir mazeret üretmeden vatandaşımızın yanında oldu, olmaya da devam edecek. 19 AK Partili ilçe belediyelerimize sesleniyorum Büyükşehir Belediyesinin et desteğinde bulunduğu tüm aileleri hiçbir ayrım gözetmeksizin et desteğini sizler vereceksiniz. Hali hazırda yapmış olduğumuz çiftçilerimize tohum, mazot desteği, engelli kardeşlerimize yardımlar ve sayamayacağım birçok yardımı yapmaya devam edeceğiz. AK Partili belediyeler mazeret üretmez iş yapar. Aradan geçen 3, 5 senede her projesine sözüne mazeret üreten Yavaş, yeni bir algı oluşturmak istedi. Ancak algısı tutmadı, duvara tosladı, her işte olduğu gibi bunu da eline yüzüne bulaştırdı. Ankaralı vatandaşlarımız müsterih olsun AK kadrolar görevinin başında.”

# AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan

14 Eki 2022 - 10:57 - Siyaset

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