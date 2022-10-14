Ankara Haber; Akyurt Etüt Merkezi Kapılarını Açtı

Eksikleri tamamlanan etüt merkezi, Ankara’nın başkent oluşunun yıldönümü olan 13 Ekim’de açıldı. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık Etüt Merkezi’nin açılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi “Gençlerimizin eğitimi için 2020 yılında Uyanık Kütüphane projemizi hayata geçirdik. Gençlerimizin büyük ilgisi nedeniyle kısa süre içerisinde dolup taşan kütüphanemizin yanı sıra yeni bir çalışma alanı ihtiyacı olduğunu tespit ettik.

Hemen çalışmalara başlayıp mekanımızın dekorasyonunu tamamladık. Etüt Merkezimiz 100 kadar öğrencimizin aynı anda ders çalışabilmesine olanak sağlayacak. Duvarlarını güzel sözlerle, çalışmayı özendiren cümlelerle süsledik. Alt katında ise bir sınıf, kafeterya ve mescit yer alıyor. Gençlerimizin dikkatini dağıtabilecek dış etkenlere karşı da iç mekanda tasarımlar oluşturduk. Gençlerimizin başarıya ulaşması için elimizden geleni yaptık. Artık sıra gençlerimizde. Bizim tüm amacımız öğrencilerin ve gençlerin ileride başarılı olabilmesidir. Rabbim emeklerinin karşılığını almayı nasip eylesin. Etüt Merkezi’miz hayırlı olsun.”