14 Eki 2022 - 11:45- Gündem G: 14 Eki 2022 - 11:46

Q Yatırım Bankası'na BDDK onayı

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BDDK, Q Yatırım Bankası’nın kuruluşunu onayladı.
Q Yatırım Bankası'na BDDK onayı mask
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ANKARA (İGFA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Q Yatırım Bankası unvanı altında 500 milyon lira sermayeli bir yatırım bankasının kurulmasına onay verdi.

Söz konusu karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Q Yatırım Bankası'nın kurucu ortaklarının Ali Ercan, Bien Finans Faktoring AŞ, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret AŞ, Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ve Q Yatırım Holding AŞ olduğu belirtilen kararda, söz konusu yatırım bankasının kuruluş sermayesinin ise 500 milyon lira olacağı kaydedildi.

14 Eki 2022 - 11:45 - Gündem

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