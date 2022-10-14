14 Eki 2022 - 16:17- Belediyeler

Ankara Haber; Masterchef Türkiye'nin Etimesgut Bölümü Büyük Beğeni Topladı...

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TV8'de yayımlanan MasterfChef Türkiye yarışma programı 13 Ekim Ankara'nın Başkent oluşunun 99. yıl dönümünde Etimesgut özel bölümüyle ekrana geldi. Reyting listesinde ilk üçte yer aldı, TV'den milyonlar, sosyal medyadan 1.7 milyon kişi izledi.
Ankara Haber; Masterchef Türkiye'nin Etimesgut Bölümü Büyük Beğeni Topladı... mask
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Yarışma Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda çekildi. Program Ankara ve Etimesgut'un tanıtımına büyük katkı sağladı. Televizyon ekranlarından milyonlarca kişiye ulaşan MasterChef yarışma programını youtube, instagram, twitter, facebook gibi sosyal medya hesaplarından da 1 milyon 700 bin kişi izledi. Yarışmanın Etimesgut bölümü 10 bine yakın da yorum aldı.


Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda Ankara ve Türk dünyasının yemekleri yarıştı. Günün menüsünde Beşparmak çorbası (Kırgızistan), Kalecik çöreği (Türkiye), Özbek pilavı (Özbekistan), Lüle kebabı (Azerbaycan) Çak Çak tatlısı (Kazakistan) yer aldı. Yarışmacılar 5 yemeği yapmak için kıyasıya yarıştı. Yemeklerin tadımlarını Türk devletlerinin Ankara büyükelçileri yaptı.

Belediye Başkanı Enver Demirel, MasterChef jüri üyeleri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'ya müzeyi gezdirerek detaylı bilgi verdi. Şefler müzeye hayran kalırken, Ankara'ya gelen herkesin bu müzeyi mutlaka ziyaret etmesi" gerektiğini vurguladılar. Programda Anıtkabir ve Etimesgut'a ait görüntülere yer verilirken yarışmacıların belediyenin engelsiz yaşam merkezini ziyaretleri ve renkli görüntüleri de beğeni topladı.
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14 Eki 2022 - 16:17 - Belediyeler

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