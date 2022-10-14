14 Eki 2022 - 16:17- Belediyeler

Ankara Haber; Mamak Belediyesi Personeline Afet Risk Yönetimi Eğitimi...

ABONE OL Google News Sayfamız

Mamak Belediyesi ve Ankara Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde Mamak Belediyesi teknik personeline “Afet Risk Eğitimi” verildi.
Ankara Haber; Mamak Belediyesi Personeline Afet Risk Yönetimi Eğitimi... mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Mamak Belediyesi, hizmet içi ve dışı eğitimlerle personellerin eğitimine önem veriyor. Bu kapsamda Ankara Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bir protokol imzalandı ve Mamak Belediyesi teknik personeline afet öncesi hazırlık, planlama ve risk azaltma çalışmaları, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri, erken uyarı ve kesintisiz haberleşme projeleri ile afetin zararlarını en aza indirmeye çalışan bir afet yönetim sistemi anlatıldı. 

Bölgede gerçekleşebilecek muhtemel afetler öncesinde alınabilecek tedbirleri, afet esnasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken temel hususları personellere hatırlatmak ve afetler konusunda toplumsal farkındalığı arttırmak adına düzenlenen ve Dr. Öğretim Üyesi Nehir Varol tarafından verilen eğitim Mamak Belediyesi personellerini mutlu etti. Başkan Murat Köse’ye teşekkür eden personeller “Afet yönetimi konusunda bilinçlendik. Başkanımıza bu kıymetli eğitim için teşekkür ediyoruz” dedi.  

“Afetler hayatın gerçeği, zararı ne kadar azaltırsak o kadar iyi” 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Depremle yaşamayı öğrenmesi gereken bir ülkeyiz. Bunun için Mamak Belediyesi olarak afet risk eğitimini personellerimizin almasını istedik. Çünkü Mamak Belediyesi acil durum, afet konusunda kendi ekibini oluşturmuş bir belediye. Biliyorsunuz 2021 yılında biz Mamak Belediyesi Arama Kurtarma (MAKUT) ekibimizi kurduk. Afetler hayatın gerçeği. Ancak zararı ne kadar azaltırsak o kadar iyi. Bu yüzden çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

# Ankara Haber; Mamak Belediyesi Personeline Afet Risk Yönetimi Eğitimi..., ankara, ankara mamak, mamak belediyesi, Mamak Belediyesi Murat Köse
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Masterchef Türkiye'nin Etimesgut Bölümü Büyük Beğeni Topladı... mask
Ankara Haber; Masterchef Türkiye'nin Etimesgut Bölümü Büyük Beğeni Topladı...
Ankara Haber; Pursaklar’da Kültür Sanat ve Bilim Kurslarında Yeni Dönem Başlıyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Kültür Sanat ve Bilim Kurslarında Yeni Dönem Başlıyor...
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi İlçede Yaşayan Yaşlıları Unutmuyor... mask
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi İlçede Yaşayan Yaşlıları Unutmuyor...
Ankara Haber; Pursaklar’da Uzay Haftası Serüveni... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Uzay Haftası Serüveni...
Ankara Haber; Akyurt Etüt Merkezi Kapılarını Açtı mask
Ankara Haber; Akyurt Etüt Merkezi Kapılarını Açtı
Ankara Haber; Çankaya Turan Erol Sanat Atölyesi Açıldı... mask
Ankara Haber; Çankaya Turan Erol Sanat Atölyesi Açıldı...
Ankara Haber; Sincan’da 3 Temel Birden Atıldı... mask
Ankara Haber; Sincan’da 3 Temel Birden Atıldı...
Ankara Haber; Keçiören Belediyesinden Spora 21 Milyon TL’lik Devasa Yatırım... mask
Ankara Haber; Keçiören Belediyesinden Spora 21 Milyon TL’lik Devasa Yatırım...
Ankara Haber; Etimesgut'ta 99. Yıl Coşkusu... mask
Ankara Haber; Etimesgut'ta 99. Yıl Coşkusu...
Ankara Haber; Keçiören Gönül köşkü Huzurevinde Şenlik Var... mask
Ankara Haber; Keçiören Gönül köşkü Huzurevinde Şenlik Var...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Türkiye’de İlk: Erken Dönem Çocuk Tarama Testi Ankara’da Başlıyor! mask
Türkiye’de İlk: Erken Dönem Çocuk Tarama Testi Ankara’da Başlıyor!
Ankara Haber; Masterchef Türkiye'nin Etimesgut Bölümü Büyük Beğeni Topladı... mask
Ankara Haber; Masterchef Türkiye'nin Etimesgut Bölümü Büyük Beğeni Topladı...
Ankara Haber; Pursaklar’da Kültür Sanat ve Bilim Kurslarında Yeni Dönem Başlıyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Kültür Sanat ve Bilim Kurslarında Yeni Dönem Başlıyor...
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi İlçede Yaşayan Yaşlıları Unutmuyor... mask
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi İlçede Yaşayan Yaşlıları Unutmuyor...
Ankara Haber; Pursaklar’da Uzay Haftası Serüveni... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Uzay Haftası Serüveni...
Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Ankara’nın Başkent Oluşunun 99’uncu Yılı Kutlandı... mask
Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Ankara’nın Başkent Oluşunun 99’uncu Yılı Kutlandı...
Ankara Haber; Akyurt Etüt Merkezi Kapılarını Açtı mask
Ankara Haber; Akyurt Etüt Merkezi Kapılarını Açtı
Ankara Haber; Çankaya Turan Erol Sanat Atölyesi Açıldı... mask
Ankara Haber; Çankaya Turan Erol Sanat Atölyesi Açıldı...
Ankara Haber; Sincan’da 3 Temel Birden Atıldı... mask
Ankara Haber; Sincan’da 3 Temel Birden Atıldı...
Ankara Haber; Keçiören Belediyesinden Spora 21 Milyon TL’lik Devasa Yatırım... mask
Ankara Haber; Keçiören Belediyesinden Spora 21 Milyon TL’lik Devasa Yatırım...

14 Eki 2022 - 16:17 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Haber; Pursaklar’da Kültür Sanat ve Bilim Kurslarında Yeni Dönem Başlıyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Kültür Sanat ve Bilim Kurslarında Yeni Dönem Başlıyor...
Ankara Haber; Mamak Belediyesi Personeline Afet Risk Yönetimi Eğitimi... mask
Ankara Haber; Mamak Belediyesi Personeline Afet Risk Yönetimi Eğitimi...
Ankara Haber; Masterchef Türkiye'nin Etimesgut Bölümü Büyük Beğeni Topladı... mask
Ankara Haber; Masterchef Türkiye'nin Etimesgut Bölümü Büyük Beğeni Topladı...
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi İlçede Yaşayan Yaşlıları Unutmuyor... mask
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi İlçede Yaşayan Yaşlıları Unutmuyor...
Ankara Haber; Pursaklar’da Uzay Haftası Serüveni... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Uzay Haftası Serüveni...
Ankara Haber; Çankaya Turan Erol Sanat Atölyesi Açıldı... mask
Ankara Haber; Çankaya Turan Erol Sanat Atölyesi Açıldı...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL