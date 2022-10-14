Ankara Haber; Mamak Belediyesi Personeline Afet Risk Yönetimi Eğitimi...

Mamak Belediyesi, hizmet içi ve dışı eğitimlerle personellerin eğitimine önem veriyor. Bu kapsamda Ankara Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bir protokol imzalandı ve Mamak Belediyesi teknik personeline afet öncesi hazırlık, planlama ve risk azaltma çalışmaları, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri, erken uyarı ve kesintisiz haberleşme projeleri ile afetin zararlarını en aza indirmeye çalışan bir afet yönetim sistemi anlatıldı.

Bölgede gerçekleşebilecek muhtemel afetler öncesinde alınabilecek tedbirleri, afet esnasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken temel hususları personellere hatırlatmak ve afetler konusunda toplumsal farkındalığı arttırmak adına düzenlenen ve Dr. Öğretim Üyesi Nehir Varol tarafından verilen eğitim Mamak Belediyesi personellerini mutlu etti. Başkan Murat Köse’ye teşekkür eden personeller “Afet yönetimi konusunda bilinçlendik. Başkanımıza bu kıymetli eğitim için teşekkür ediyoruz” dedi.

“Afetler hayatın gerçeği, zararı ne kadar azaltırsak o kadar iyi”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Depremle yaşamayı öğrenmesi gereken bir ülkeyiz. Bunun için Mamak Belediyesi olarak afet risk eğitimini personellerimizin almasını istedik. Çünkü Mamak Belediyesi acil durum, afet konusunda kendi ekibini oluşturmuş bir belediye. Biliyorsunuz 2021 yılında biz Mamak Belediyesi Arama Kurtarma (MAKUT) ekibimizi kurduk. Afetler hayatın gerçeği. Ancak zararı ne kadar azaltırsak o kadar iyi. Bu yüzden çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.