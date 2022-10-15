Avrupa’da “Yılın Otobüsü” Ödülünü Karsan Aldı!

Şirket, bu kapsamda, Avrupa’nın geleceğin mobilite çözümleri alanındaki en prestijli organizasyonları arasında yer alan Sustainable Bus of The Year 2023 ödülünün “şehir içi toplu taşıma” kategorisini 12 metre elektrikli e-ATA modeli ile kazanarak, “yılın otobüsü” seçildi.

Yüksek teknolojili mobilite çözümlerinin eseri olarak ürettikleri araçlarla global ölçekte önemli başarılara imza attıklarını vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş, “Yenilikçi ve çevreci ürünlerimizle attığımız iddialı adımların sonucu olarak hem Türkiye’de hem de yurt dışında istikrarlı bir büyüme elde ettik.

Avrupa genelinde, özellikle de ana hedef pazarımız olan İtalya’da iddialı büyüme hedeflerimizi daha da ileriye taşımak adına Milano ve Rimini’deki fuarlarda elektrikli ürünlerimizle yer aldık. Şimdi de Milano’daki Next Mobility Expo Fuarı’ndan, ülkemizi gururlandıran ‘yılın otobüsü’ ödülü ile dönüyoruz. Layık görüldüğümüz bu ödül; hem ülkemiz hem şirketimiz hem de sektörümüz açısından ayrı bir öneme sahip” dedi.