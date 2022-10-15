Avrupa’da “Yılın Otobüsü” Ödülünü Karsan Aldı!

Şirket, bu kapsamda, Avrupa’nın geleceğin mobilite çözümleri alanındaki en prestijli organizasyonları arasında yer alan Sustainable Bus of The Year 2023 ödülünün “şehir içi toplu taşıma” kategorisini 12 metre elektrikli e-ATA modeli ile kazanarak, “yılın otobüsü” seçildi.
Yüksek teknolojili mobilite çözümlerinin eseri olarak ürettikleri araçlarla global ölçekte önemli başarılara imza attıklarını vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş, “Yenilikçi ve çevreci ürünlerimizle attığımız iddialı adımların sonucu olarak hem Türkiye’de hem de yurt dışında istikrarlı bir büyüme elde ettik.
Avrupa genelinde, özellikle de ana hedef pazarımız olan İtalya’da iddialı büyüme hedeflerimizi daha da ileriye taşımak adına Milano ve Rimini’deki fuarlarda elektrikli ürünlerimizle yer aldık. Şimdi de Milano’daki Next Mobility Expo Fuarı’ndan, ülkemizi gururlandıran ‘yılın otobüsü’ ödülü ile dönüyoruz. Layık görüldüğümüz bu ödül; hem ülkemiz hem şirketimiz hem de sektörümüz açısından ayrı bir öneme sahip” dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.