15 Eki 2022 - 16:46- Gündem

Evde Bakım Yardımı Hesaplara Yattı Mı? Evde Bakım Yardımı Ne Kadar?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 867 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı
Evde Bakım Yardımı Hesaplara Yattı Mı? Evde Bakım Yardımı Ne Kadar? mask
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ANKARA (İGFA) -Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal hizmet modellerini kurgularken her alanda aile birliğini öncelediklerini vurgulayarak, “Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerimizi aileleri yanında desteklemek öncelikli hedefimiz. Bu kapsamda engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz.” dedi.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 3.336 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 867 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 559 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bu doğrultuda engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizi insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütmeye devam edeceğimizi de vurgulamak isterim.” ifadelerini kullandı.

15 Eki 2022 - 16:46 - Gündem

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