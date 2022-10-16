16 Eki 2022 - 12:38- Gündem G: 16 Eki 2022 - 12:39

Dünya Liderlerinden Türkiye’ye Taziye Mesajları!

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, birçok ülkenin devlet ve hükûmet başkanı, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Bartın’daki acıyı paylaşan devletlere ilişkin paylaşım yaptı.
Dünya Liderlerinden Türkiye’ye Taziye Mesajları! mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Aralarında Rusya, Azerbaycan, Hollanda, İspanya, Ukrayna, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, KKTC, Yunanistan, Pakistan, Tacikistan, Gürcistan, Macaristan, Filistin, Gine Bissau, Belarus, Libya ve Ürdün'ün bulunduğu pek çok ülkenin devlet ve hükûmet başkanı, Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı iletti.

Avrupa Konseyi, Türk Devletleri Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kurumların yanı sıra ABD, Çin, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya, İsveç, Polonya, Bulgaristan, Estonya, Litvanya, Letonya, Moldova, Karadağ, Suudi Arabistan, Mısır, Umman, Bahreyn ve Irak da dışişleri bakanlıkları ve büyükelçilikleri aracılığıyla Türkiye'ye taziye mesajları yayınladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Sayın Cumhurbaşkanı, Bartın'da meydana gelen kömür madeni kazası nedeniyle lütfen en derin taziyelerimizi kabul edin. Yaşamını yitiren madencilerin ailelerine ve arkadaşlarına samimi desteğimizi ve yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajda, "Sevgili Kardeşim… Acınızı paylaşıyoruz. Size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Değerli dostum Tayyip… Bartın'da gerçekleşen maden kazasından dolayı acınızı paylaşıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini içeren bir mesaj iletti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en içten taziyelerini ileterek, "Bu hüzünlü anlarda İspanya yanınızdadır." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden, "Bartın’ın Amasra ilçesinde maden patlamasının meydana geldiği haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum, yaralananlara acil şifalar diliyorum." ifadeleriyle Türkçe bir paylaşım yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da mesajında maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Milletimize geçmiş olsun." ifadesine yer verdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, "Kazakistan halkı ve şahsım adına size ve sevdiklerini kaybeden ailelere taziyelerimi iletiyor, telafisi mümkün olmayan acıyı paylaşıyorum. Ölenlerin ruhlarının şad olmasını, yaralıların bir an önce iyileşmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim." ifadelerini kullandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bartın'daki maden patlamasından ve can kayıplarından üzüntü duyduğunu ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için derin üzüntüsünü dile getirerek, "Dualarımız yaslı aileler ve Türk halkı ile birlikte." açıklamasını yaptı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman da mesajında Bartın'daki kömür madeninde meydana gelen patlamanın kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına Tacikistan halkı adına en derin taziyelerini iletti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili ve Başbakanı İrakli Garibashvili de mesajlarında Türk halkına ve hükûmetine en içten taziyelerini bildirdi.

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, ülkesi ve Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) adına taziyelerini iletti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah ve İsveç Başbakanı olması beklenen Ulf Kristensson da gönderdikleri mesajlarda Bartın'daki maden ocağındaki patlamada hayatı kaybedenler için taziyelerini ifade etti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIKLARINDAN TAZİYELER

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Hollanda Dışişleri Bakanı Wope Hoekstra, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili sosyal medya paylaşımlarında maden ocağı kazası nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Moldova, Karadağ, Suudi Arabistan, Mısır, Umman, Ürdün, Bahreyn, Irak dışişleri bakanlıkları da Türk halkı ve devletine taziye mesajı içeren açıklamalarda bulundu.

ABD, İtalya, Çin ve Katar’ın Ankara büyükelçiliklerinin sosyal medya hesaplarından Türkiye’ye taziye mesajları paylaşıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Belçika, Cibuti, Danimarka, Etiyopya, Finlandiya, Hırvatistan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İrlanda, İsrail, Kosova, Kuveyt, Lüksemburg, Makedonya, Maldivler, Malta, Norveç, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Somali de Türkiye'ye ''geçmiş olsun'' mesajı gönderen ülkeler arasında yer aldı.

ULUSLARARASI KURUMLARDAN TAZİYELER

Avrupa Birliği Konseyi, Birleşmiş Milletler, Türk Devletleri Teşkilatı, Avrupa Parlamentosu, Dünya Sağlık Örgütü, Karadeniz İşbirliği Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü de kömür madeninde sevdiklerini kaybedenlere ve Türk halkına taziyelerini sundu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Taziye dilekleri ve geçmiş olsun mesajlarıyla Bartın'da yaşadığımız acıyı paylaşan tüm dost devletlere ve halklarına gösterdikleri samimi dayanışma için Türk Milleti adına şükranlarımı ifade ediyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Amasra'daki acıyı paylaşan ülkelerin ve uluslararası örgütlerin bayraklarına da yer verdi.

# Dünya Liderlerinden Türkiye’ye Taziye Mesajları!, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Parlamentosu, Karadeniz İşbirliği Örgütü, Birleşmiş Milletler, türk devletleri teşkilatı, Avrupa Birliği Konseyi, Uluslararası Çalışma Örgütü, bartın
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Tüm Annelere Büyük Müjde! Tam Tamına 6.770 Lira Ödeme Hesaplara Anında Yatıyor! Çalışan Çalışmayan Herkesi İlgilendiriyor… mask
Tüm Annelere Büyük Müjde! Tam Tamına 6.770 Lira Ödeme Hesaplara Anında Yatıyor! Çalışan Çalışmayan Herkesi İlgilendiriyor…
Avrupa’da “Yılın Otobüsü” Ödülünü Karsan Aldı! mask
Avrupa’da “Yılın Otobüsü” Ödülünü Karsan Aldı!
Asgari Ücret 9.000 TL Mi Olacak? Cepler Sonunda Rahatlayacak... Zam Formülü İlk Kez Ortaya Çıktı! Artışın İpuçları Tek Tek Belli Oldu! Asgari Ücret 2023’te Ne Kadar Olacak? mask
Asgari Ücret 9.000 TL Mi Olacak? Cepler Sonunda Rahatlayacak... Zam Formülü İlk Kez Ortaya Çıktı! Artışın İpuçları Tek Tek Belli Oldu! Asgari Ücret 2023’te Ne Kadar Olacak?
Tarım Kredi Market Ekim Ayının Son İndirimini Yaptı! Hafta Sonuna Özel Ayçiçek Yağı, Çay ve Şeker Fiyatları Düştü! Eğer Bugün Gidip Almazsanız… mask
Tarım Kredi Market Ekim Ayının Son İndirimini Yaptı! Hafta Sonuna Özel Ayçiçek Yağı, Çay ve Şeker Fiyatları Düştü! Eğer Bugün Gidip Almazsanız…
Sigara Fiyatlarına Tam Tamına 2 TL Rekor Zam! 40 TL Bile Hayal Olacak! İşte Marlboro, Parliament, Camel, HD ve LM Zamlı Fiyatları! mask
Sigara Fiyatlarına Tam Tamına 2 TL Rekor Zam! 40 TL Bile Hayal Olacak! İşte Marlboro, Parliament, Camel, HD ve LM Zamlı Fiyatları!
Motorine Dehşet Verici İndirim! Tam Tamına… 16 Ekim Benzin, Motorin ve LPG Fiyatlarını Duyan İsimlerini Unuttu! “Yok Artık!” mask
Motorine Dehşet Verici İndirim! Tam Tamına… 16 Ekim Benzin, Motorin ve LPG Fiyatlarını Duyan İsimlerini Unuttu! “Yok Artık!”
Ev Hanımlarına Büyük Müjde Verildi! Tam Tamına 3500 Lira Anında Ödeme! Şartlar Açıklandı, Artık Sizde Emekli Olabileceksiniz… mask
Ev Hanımlarına Büyük Müjde Verildi! Tam Tamına 3500 Lira Anında Ödeme! Şartlar Açıklandı, Artık Sizde Emekli Olabileceksiniz…
Migros Market Ayçiçek Yağına Öyle Bir İndirim Yaptı Ki… 1 Litresinden 5 Litresine Kadar Hepsinin Fiyatları Yerlerde! İşte Migros Ayçiçek Yağı Fiyatları… mask
Migros Market Ayçiçek Yağına Öyle Bir İndirim Yaptı Ki… 1 Litresinden 5 Litresine Kadar Hepsinin Fiyatları Yerlerde! İşte Migros Ayçiçek Yağı Fiyatları…
Ankara Elektrik Kesintisi! 14 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 14 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara’da Uluslararası Deprem Tatbikatı...AKUT, Medium Class kategorisinden katılan tek STK… mask
Ankara’da Uluslararası Deprem Tatbikatı...AKUT, Medium Class kategorisinden katılan tek STK…

16 Eki 2022 - 12:38 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kayseri ile Şuşa kardeş şehir oldu! mask
Kayseri ile Şuşa kardeş şehir oldu!
Konut satışları yüzde 23 azaldı! Ankara Satışda İkinci Sırada... mask
Konut satışları yüzde 23 azaldı! Ankara Satışda İkinci Sırada...
Ankara’da Uluslararası Deprem Tatbikatı...AKUT, Medium Class kategorisinden katılan tek STK… mask
Ankara’da Uluslararası Deprem Tatbikatı...AKUT, Medium Class kategorisinden katılan tek STK…
Türkiye’de İlk: Erken Dönem Çocuk Tarama Testi Ankara’da Başlıyor! mask
Türkiye’de İlk: Erken Dönem Çocuk Tarama Testi Ankara’da Başlıyor!
Q Yatırım Bankası'na BDDK onayı mask
Q Yatırım Bankası'na BDDK onayı
Ankara'nın 'Başkent' Oluşunun 99'uncu Yılını Kutladı... mask
Ankara'nın 'Başkent' Oluşunun 99'uncu Yılını Kutladı...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL