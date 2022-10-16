Ankara Haber; Sincan Belediyesinden Okullara Destek...

2022 yılında 33 çöp kovası, 38 bank ve 8 çardak yenilendi. Sincan Belediyesi eğitim kurumlarına desteğini sürdürüyor. İlçede bulunan okulların ihtiyaçları doğrultusunda tadilat ve tamirat işlerinin yanı sıra bahçedeki bank ve çöp kovalarını da yenileniyor.2022 yılında 33 çöp kovası, 38 bank ve 8 çardak yenilenerek okullara teslim edildi.
Sincan Belediyesi bank ve çöp kovalarını kendi marangozhanesinde imal ediliyor. Üretimin ilk aşamasından montajına kadarki çalışma, belediye personeli tarafından titiz bir şekilde sürdürülüyor. Usta ellerle tasarlanan bank ve çöp kovaları ihtiyaç noktalarına ulaştırılıyor.
Okul bahçelerine yerleştirilen banklar öğrencilerden de tam not aldı. Teneffüslerde oturup dinlendikleri bankların yenilenmesiyle daha keyifli vakit geçireceklerini belirten öğrenciler Sincan Belediyesine teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.