17 Eki 2022 - 08:22- Gündem G: 17 Eki 2022 - 08:23

Türkiye'de bu kadar kumar oynanıyor mu? Emniyetten 81 ilde kumar operasyonu

ABONE OL Google News Sayfamız

Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları tarafından yapılan kumar ve tombala operasyonunda ülke genelinde 17 bin 480 iş yeri ile deniz araçları ve 450 dernekte, yasadışı bahis, kumar, tombala operasyonu yapıldığını açıkladı.
Türkiye'de bu kadar kumar oynanıyor mu? Emniyetten 81 ilde kumar operasyonu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde; Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasadışı Bahis suçlarına yönelik ülke genelinde 9.790 ekip, 32.691 personelin katılımıyla Yasadışı Bahis, Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri uygulamaları yapıldı.

97 yasadışı bahis oynatılan iş yerinde, 105 oynatan şahıs hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 115 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı, para cezası uygulandı.16 şahıs gözaltına alındı, 323 aranan şahıs yakalandı.
Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri Uygulamasında;

17.480 iş yeri ile deniz araçları ve 450 dernekte, 14 şahıs gözaltına alındı, 336 aranan şahıs yakalandı. 294 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 236 şahıs hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. 98 umuma açık iş yeri ve derneğe ise idari işlem yapıldı" denildi.
# Kumar operasyonu, kumarın cezası, emniyet, polis haberleri, ankara

17 Eki 2022 - 08:22 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kayseri ile Şuşa kardeş şehir oldu! mask
Kayseri ile Şuşa kardeş şehir oldu!
Konut satışları yüzde 23 azaldı! Ankara Satışda İkinci Sırada... mask
Konut satışları yüzde 23 azaldı! Ankara Satışda İkinci Sırada...
Ankara’da Uluslararası Deprem Tatbikatı...AKUT, Medium Class kategorisinden katılan tek STK… mask
Ankara’da Uluslararası Deprem Tatbikatı...AKUT, Medium Class kategorisinden katılan tek STK…
Türkiye’de İlk: Erken Dönem Çocuk Tarama Testi Ankara’da Başlıyor! mask
Türkiye’de İlk: Erken Dönem Çocuk Tarama Testi Ankara’da Başlıyor!
Q Yatırım Bankası'na BDDK onayı mask
Q Yatırım Bankası'na BDDK onayı
Ankara'nın 'Başkent' Oluşunun 99'uncu Yılını Kutladı... mask
Ankara'nın 'Başkent' Oluşunun 99'uncu Yılını Kutladı...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL