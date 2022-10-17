17 Eki 2022 - 16:12- Belediyeler G: 17 Eki 2022 - 16:13

Ankara Haber; Sincan Belediyesi Başkent Kültür Yolu Festivali’nde...

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Sincan Belediyesi Başkent Kültür yolu festivalinde yerini aldı. Hamamarkası Bosna Hersek Çeşmesi’nde stant açarak ziyaretçileri Sincan kültür ve tarihi ile tanıştırdı.
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Başkent Kültür Yolu Festivali’nde... mask
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Sincan Belediyesi, Başkent Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Hamamarkası Bosna Hersek Çeşmesi’nde stant açarak Ankaralılarla buluştu. Fotoğraf sergisi, Sincan Tarih ve Kültür Atlası, yöresel lezzetleri ile ilçenin kültür ve tarihinin tanıtıldığı stantta Seğmenler gösterisi, Umudun Kanatları grubunun sergilediği semazen gösterisi, çocuk tiyatrosu, Anne Çocuk Oyun Evi gösterisi, Sincan Belediyesi Konservatuvarının Yeşilçam konseri gibi birçok etkinlik de düzenlendi.

Festivalde Seğmenler gösterisi, çocuk tiyatrosu, Anne Çocuk Oyun Evi gösterisi, Sincan Belediyesi Konservatuvarının Yeşilçam konseri ile özel eğitim öğrencilerinden oluşan Umudun Kanatları grubunun semazen gösterisi büyük beğeni topladı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile birlikte etkinlik alanındaydı. Başkan Ercan, “Bizi biz yapan değerlerimizi korumaya, paylaşarak artırmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Başkan Ercan ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz Sincan’ın kültür ve tarihinin anlatıldığı fotoğraf sergisini gezdi; ardından Sincan Belediyesinin Down sendromlu, otizmli, zihinsel ve bedensel engelli özel öğrencilerden oluşan umudun kanatları grubunun sergilediği semazen gösterisini izledi.

Standı ziyarete gelen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ercan vatandaşlara mantı ikramında da bulundu. Programın ardından Başkan Ercan, Özgül Özkan Yavuz’a Sincan’ın tarihini ve kültürünün kaleme alındığı “Sincan Tarih ve Kültür Atlası”nı hediye etti. 

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17 Eki 2022 - 16:12 - Belediyeler

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