17 Eki 2022 - 12:19- Belediyeler G: 17 Eki 2022 - 12:20

Ankara Haber; Kahramankazan Yayalar Mahallesi'nde Birçok Hizmet Vatandaşa Sunuldu...

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Kırsal Mahallelerine yaptığı hizmetlerle fark yaratan Kahramankazan Belediyesi şimdi de Yayalar Mahallesi’ne birçok hizmeti götürdü. Kahramankazan Belediyesi öncelikle Yayalar Mahallesi’ndeki internet eksikliğini kendi kurduğu internet şirketi KazanBelNet ile giderdi.

Ankara Haber; Kahramankazan Yayalar Mahallesi'nde Birçok Hizmet Vatandaşa Sunuldu... mask
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Cami minaresi ve köy konağına yerleştirilen KazanBelNet vericileri ile köydeki internet sorunu ortadan kalkmış oldu. Köyde ayrıca atıl vaziyette olan ve eskiden de okul olarak kullanılan yapı da yeniden restore edilerek mahallelinin hizmetine açıldı.

Kahramankazan’da kırsal mahallelere verdiği önem ve götürdüğü hizmetlerle dikkat çeken Kahramankazan Belediyesi kırsal mahallelerdeki (köylerdeki) eksikleri gidermek için var gücüyle çalışıyor. İnternetten şadırvana, köy konağından köy içi yolların yapılmasına, minareden imam evlerine kadar hemen her eksiği tespit ederek bu eksiklikler gideriliyor.

Bu çalışmalar kapsamında Kahramankazan Belediyesi’nin son durağı Yayalar Mahallesi oldu. Burada birçok eksik giderilerek vatandaşın hizmetine sunuldu. Köy yolları kilitli parke taşı ile yenilendi. Cami önüne şadırvan ve sundurma yapıldı. Köy çeşmesi yapıldı. Yaptığı açılışla hizmetlerini duyuran Belediye Başkanı Oğuz, “Dönüp arkamıza Kahramankazan’a ne yaptık, Yayalar Mahallemize ne yaptık diye bakacağız.

Birçok hizmeti getirdik, yatırımlar yaptık. Ne yaptıysak ne yapıyorsak Allah rızası için yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Herkesin yapamazsın dediği bir şey vardı. Köylerimize doğalgaz getireceğiz dedik, inanmadılar ama biz getirdik. Bugün 14 köyümüze doğalgaz getirdik. KazanBelNet’imizi getirdik. Bütün bu hizmetleri yapmak için, yatırımlar yapmak için arkamızda duran bize her zaman desteğini gösteren sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanımızın arkasında ve izinde 2023 seçimleri de zaferle sonuçlanacak” dedi.

Yayalar Mahallesi’nde birçok hizmet vatandaşa sunuldu

Köylerine (kırsal mahallelerine) aralıksız hizmet götürmeye devam eden Kahramankazan Belediyesi Yayalar Köyü’nde de birçok hizmeti vatandaşın hizmetine sundu. Yayalar Köyü’nde köy içi yollar kilitli parke taşıyla yenilendi. Köy konağı boyama ve ses sistemleri eksikleri giderildi. İmam evi restore edildi. Eski okul restore edilerek hizmete açıldı. Köy çeşmesi yapıldı. Köy camisine şadırvan ve sundurma yapıldı. KazanBelNet ile köydeki internet eksiği giderildi.

Yayalar Köyü’müz de doğalgaza kavuşacak

Yoğun çalışmalar sonunda köylere doğalgaz hizmeti götürmeye başlayan Kahramankazan Belediyesi ilçedeki 14 köye doğalgazı ulaştırdı. Yüksek miktarda kazı tahrip bedellerinden vazgeçerek vatandaşın bir an önce doğalgaza kavuşması için çalışmalarını sürdüren Kahramankazan Belediyesi ilçedeki kalan diğer köylere de doğalgazın gelmesi için hızla çalışmaya devam ediyor.

Yayalar Mahallesi’nde yapılan açılışta 14 köyü doğalgaz ile buluşturduğunu ifade eden Oğuz; ”Köylerimize, o kerpiç evlerimize doğalgazı götürüyoruz. Şimdiye kadar 14 köyümüze doğalgazı ulaştırdık. Doğalgaz gitmeyen hiçbir köyümüz kalmayacak. Bu tarafa doğru da geliyor. İnşallah en kısa zamanda Yayalar Köyü’müz de doğalgaza kavuşacak” dedi.

 

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17 Eki 2022 - 12:19 - Belediyeler

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