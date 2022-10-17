17 Eki 2022 - 13:07- Gündem G: 17 Eki 2022 - 13:08

TMO Uygun Fiyatla Arpa Satışı Yapacak!

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), besici ve yetiştiricilerin uygun fiyatla yem temin edebilmesini sağlamak amacıyla arpa tahsis ve satışlarını başlattı.
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17 Eki 2022 - 13:07 - Gündem

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