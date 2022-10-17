TMO Uygun Fiyatla Arpa Satışı Yapacak!

TMO, yem regülasyonu kapsamında arpa satışlarını başlattı. Besici ve yetiştiricilerimizin talepleri Üretici Örgütleri aracılığıyla 17-24 Ekim tarihlerinde alınacak.
Arpa satış fiyatı, piyasa fiyatlarının yaklaşık yüzde 20 altında, 5 bin 250 TL/Ton olarak belirlendi.
TMO'dan yapılan yazılı açıklama şöyle:
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.