Ankara Haber; Yeni Rota İstanbul...

Altındağlılar Türkiye'yi geziyor. Daha önce Ankara'nın ilçelerini ve komşu illeri keşfe çıkan Altındağlı kadınlar, şimdi de İstanbul’u keşfe çıktı. İstanbul’un tarihi ve turistik alanları ile camileri ziyaret eden Altındağlı kadınlar, hem keyif hem de maneviyat dolu bir gün yaşadı.

SABAH NAMAZI AYASOFYA CAMİİ’NDE

Altındağlı kadınların ilk durağı Ayasofya Camii oluyor. Sabah namazını burada kılan kadınlar, Sultan Ahmed Camii ve meydanından geçerek kahvaltıya, kahvaltı sonrasında da Ortaköy Camii’ne gidiyor. Mehmed Emin Tokadi hazretleri, Zembilli Ali Efendi Hazretlerini ziyaret ettikten sonra, Fatih Camii’ne geçen Altındağlı kadınlar, Fatih Sultan Mehmet Türbesini de ziyaret ediyor. Eyüp Sultan Camii, Eyüp Sultan Hazretleri ve civarındaki eserleri de ziyaret eden kadınlar, akşam yemeğinin ardından İstanbul’dan ayrılıyor.

GEZİLER DEVAM EDECEK

Altındağlı kadınların kültürel ve turistik gezilerinin devam edeceğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Biz önceliğimizi Ankara'ya ve çevre illerimize vermiştik. İstanbul’u da rotamıza ekleyerek Altındağlı kadınlarımızı maneviyat dolu bir geziye çıkardık. Şimdi yeni şehirler keşfetme zamanı... İlerleyen günlerde başka şehirler de rotamıza eklenecek. Gezilerimiz tüm hızıyla devam edecek." dedi.