17 Eki 2022 - 16:33- Belediyeler G: 17 Eki 2022 - 16:34

Ankara Haber; Yeni Rota İstanbul...

ABONE OL Google News Sayfamız

Altındağlı kadınların kültür gezilerine yeni bir rota eklendi. Altındağlı kadınlar, Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezileri kapsamında İstanbul’u gezdi.
Ankara Haber; Yeni Rota İstanbul... mask
+9
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Altındağlılar Türkiye'yi geziyor. Daha önce Ankara'nın ilçelerini ve komşu illeri keşfe çıkan Altındağlı kadınlar, şimdi de İstanbul’u keşfe çıktı. İstanbul’un tarihi ve turistik alanları ile camileri ziyaret eden Altındağlı kadınlar, hem keyif hem de maneviyat dolu bir gün yaşadı. 

SABAH NAMAZI AYASOFYA CAMİİ’NDE 

Altındağlı kadınların ilk durağı Ayasofya Camii oluyor. Sabah namazını burada kılan kadınlar, Sultan Ahmed Camii ve meydanından geçerek kahvaltıya, kahvaltı sonrasında da Ortaköy Camii’ne gidiyor. Mehmed Emin Tokadi hazretleri, Zembilli Ali Efendi Hazretlerini ziyaret ettikten sonra, Fatih Camii’ne geçen Altındağlı kadınlar, Fatih Sultan Mehmet Türbesini de ziyaret ediyor. Eyüp Sultan Camii, Eyüp Sultan Hazretleri ve civarındaki eserleri de ziyaret eden kadınlar, akşam yemeğinin ardından İstanbul’dan ayrılıyor. 

GEZİLER DEVAM EDECEK 

Altındağlı kadınların kültürel ve turistik gezilerinin devam edeceğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Biz önceliğimizi Ankara'ya ve çevre illerimize vermiştik. İstanbul’u da rotamıza ekleyerek Altındağlı kadınlarımızı maneviyat dolu bir geziye çıkardık. Şimdi yeni şehirler keşfetme zamanı... İlerleyen günlerde başka şehirler de rotamıza eklenecek. Gezilerimiz tüm hızıyla devam edecek." dedi.

# Ankara Haber; Yeni Rota İstanbul..., ankara, ankara altındağ, altındağ belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Kahramankazan Yayalar Mahallesi'nde Birçok Hizmet Vatandaşa Sunuldu... mask
Ankara Haber; Kahramankazan Yayalar Mahallesi'nde Birçok Hizmet Vatandaşa Sunuldu...
Ankara Haber; Pursaklar'da Duygu Yüklü Mevlid-i Nebi Programı... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Duygu Yüklü Mevlid-i Nebi Programı...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Millet Kıraathanesi Açılışını Çocuklarla Birlikte Yaptı... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Millet Kıraathanesi Açılışını Çocuklarla Birlikte Yaptı...
Ankara Haber; Mamak Belediyesi Bartın’da... mask
Ankara Haber; Mamak Belediyesi Bartın’da...
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Başkent Kültür Yolu Festivali’nde... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Başkent Kültür Yolu Festivali’nde...
Ankara Haber; Sincan Belediyesinden Okullara Destek... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesinden Okullara Destek...
Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Pursaklar’a Yoğun İlgi... mask
Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Pursaklar’a Yoğun İlgi...
Ankara Haber; Çankaya'da Seralarda Kışlık Üretim Başladı... mask
Ankara Haber; Çankaya'da Seralarda Kışlık Üretim Başladı...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Sirkeli Mahalle Konağı İçin Düğmeye Bastı... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Sirkeli Mahalle Konağı İçin Düğmeye Bastı...
Ankara Haber; Masterchef Türkiye'nin Etimesgut Bölümü Büyük Beğeni Topladı... mask
Ankara Haber; Masterchef Türkiye'nin Etimesgut Bölümü Büyük Beğeni Topladı...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbolcular Avrupa'da Üçüncü Turda... mask
Ankara Haber; Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbolcular Avrupa'da Üçüncü Turda...
Ankara Haber; Pursaklar'da Duygu Yüklü Mevlid-i Nebi Programı... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Duygu Yüklü Mevlid-i Nebi Programı...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Millet Kıraathanesi Açılışını Çocuklarla Birlikte Yaptı... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Millet Kıraathanesi Açılışını Çocuklarla Birlikte Yaptı...
Ankara Haber; Mamak Belediyesi Bartın’da... mask
Ankara Haber; Mamak Belediyesi Bartın’da...
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Başkent Kültür Yolu Festivali’nde... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Başkent Kültür Yolu Festivali’nde...
İspanyol Sanatçı Luz Casal Başkentlileri Unutulmaz Bir Müzik Yolculuğuna Çıkaracak! mask
İspanyol Sanatçı Luz Casal Başkentlileri Unutulmaz Bir Müzik Yolculuğuna Çıkaracak!
Ankara Elektrik Kesintisi! 17 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 17 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Haber; Sincan Belediyesinden Okullara Destek... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesinden Okullara Destek...
Ankara Haber; Çankaya'da Seralarda Kışlık Üretim Başladı... mask
Ankara Haber; Çankaya'da Seralarda Kışlık Üretim Başladı...
Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Pursaklar’a Yoğun İlgi... mask
Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Pursaklar’a Yoğun İlgi...

17 Eki 2022 - 16:33 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Haber; Kahramankazan Yayalar Mahallesi'nde Birçok Hizmet Vatandaşa Sunuldu... mask
Ankara Haber; Kahramankazan Yayalar Mahallesi'nde Birçok Hizmet Vatandaşa Sunuldu...
Ankara Haber; Mamak Belediyesi Bartın’da... mask
Ankara Haber; Mamak Belediyesi Bartın’da...
Ankara Haber; Pursaklar'da Duygu Yüklü Mevlid-i Nebi Programı... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Duygu Yüklü Mevlid-i Nebi Programı...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Millet Kıraathanesi Açılışını Çocuklarla Birlikte Yaptı... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Millet Kıraathanesi Açılışını Çocuklarla Birlikte Yaptı...
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Başkent Kültür Yolu Festivali’nde... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Başkent Kültür Yolu Festivali’nde...
Ankara Haber; Sincan Belediyesinden Okullara Destek... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesinden Okullara Destek...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL