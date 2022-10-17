Demet Evgar patates hasadında!

İSTANBUL (İGFA) - 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler gününe özel olarak PepsiCo Vakfı desteği ve Anadolu Meraları işbirliğiyle gerçekleştirilen Lay’s Yenileyici Tarım projesi için yapılan temsili hasat etkinliğinde Demet Evgar, PepsiCo’nun sürdürülebilir ve yenileyici tarım uygulamalarını basın ile paylaşırken aynı zamanda tarımın hayatlarındaki büyük önemini vurguladı.

Kendisi de bir çiftçi kızı olan Demet Evgar basın toplantısı sırasında eğlenceli ve unutulmaz fotoğraf kareleri de verdi.

PepsiCo Yiyecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Direktörü Seren Çankırı ise, Lay’s Yenileyici Tarım Projesi’ni ülkemizde toprak altı ve üstü canlılık ve bereketin güçlenmesi, doğal sistemlerin direncinin yükselmesi ve biyolojik çeşitliliğin artması için çalışan Anadolu Meraları ile iş birliği içinde Konya’da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çeşitli yenileyici tarım uygulamalarının gerçekleştirildiği arazimizde ilk hasat ile birlikte oldukça verimli sonuçlar elde ettik. Çiftçilerimize gerekli eğitimler vererek aynı zamanda tarımın daha bilinçli ve modern yöntemlerle yapılmasına, çiftçilerin dayanıklılığı ve refahının artmasına da katkı sağlıyoruz. Yapılan tüm bu çalışmalar sayesinde uygulama arazisinde yapılan bitki besleme ve koruma yöntemlerinde kullanılan girdiler, konvansiyonel üretime oranla; patateste yaklaşık yüze 70, mısır, ayçiçeği ve şeker pancarında ise yaklaşık yüzde 20 oranında azaltıldı.

Bu sonuçlara çiftçilerimizin şahit olmaları çok önemli. Bu kapsamda uygulama arazimizde yaklaşık bin çiftçiyi desteklemek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitim faaliyetlerimizde 200 çiftçinin, hibe destekleriyle 75 çiftçinin yanında olarak onları destekliyoruz" diye konuştu.