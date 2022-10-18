Ankara Haber; Sincan Belediyesi Ücretsiz İngilizce Dersleri Başladı...

Eğitim ve öğretim projeleriyle dikkat çeken Sincan Belediyesi, Gençlik Merkezleri’nde öğrenciler için sportif ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra yabancı dil eğitimi de veriyor. Ücretsiz olarak verilen İngilizce derslerinde öğrenciler hem yabancı dil öğreniyor hem de eğleniyor. Mustafa Kemal Gençlik Merkezi ve Yunus Emre Gençlik Merkezi’nin yanı sıra Fatih’te bulunan Kültür ve Sanat Merkezi’nde de verilen İngilizce dersleri 7-12 yaş grubu öğrencileri kapsıyor.

Derslerin saatleri ise şöyle: Mustafa Kemal Gençlik Merkezi (Yenikent): Pazartesi: 10.00- 11.30 arası 4. ve 5. Sınıflar 14.30-16.00 arası 2. ve 3. Sınıflar

Yunus Emre Gençlik Merkezi: Perşembe: 15.00- 16.30 arası 2. ve 3. Sınıflar

Fatih Kültür ve Sanat Merkezi: Cumartesi: 09.00- 10.30 arası 2. ve 3. Sınıflar 11.00- 12.30 arası 4. 5. Ve 6. Sınıflar