18 Eki 2022 - 11:32- Belediyeler G: 18 Eki 2022 - 11:33

Ankara Haber; Endemik Vadi Kış Aylarında Şifa Dağıtıyor...

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Pursaklar Belediyesi, tıbbi ve aromatik bitkilerden ürettiği bitki çaylarını Endemik Vadi’ye ziyarete gelen vatandaşlara ikram ediyor.
Ankara Haber; Endemik Vadi Kış Aylarında Şifa Dağıtıyor... mask
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Pursaklar Belediyesi, kış aylarının vazgeçilmezi olan ve Endemik Vadi’de tıbbi, aromatik bitkilerden üretilen Ekinezya, Pelin otu, Sarı kantaron, Altın Otu, Kekik, Nane, Ihlamur, Karanfil, Zeytin Yaprağı, Lavanta, Aynı Sefa ve Zahter bitki çayları başta olmak üzere 36 çeşit bitki çayı ziyarete gelen vatandaşlara ikram ederek, şifa dağıtıyor.

Endemik Vadiye gelen vatandaşlar kış aylarında vücut direncini ve bağışıklığı kuvvetlendirmek için belediyenin kendi üretimi olan bitki çaylarını içerek hastalıklara karşı kendilerini koruma fırsatı buluyor. 

‘‘Çeşit çeşit bitki çaylarımızdan günün çayını Endemik Vadimizi ziyaret ederek ücretsiz bir şekilde içebilirsiniz’’

Kış aylarında Endemik Vadi’de bitki çayları ile şifa dağıttıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Doğanın şifalı bitkilerini vadimizde üreterek hemşehrilerimize şifa olmaları için çaylarımızı ikram ediyoruz. Birbirinden faydalı, çeşit çeşit bitki çaylarımızdan günün çayını Endemik Vadimizi ziyaret ederek ücretsiz bir şekilde içebilirsiniz. Kendini hissettirmeye başlayan soğuklarla birlikte hastalıklara karşı kalkan oluşturmak isteyen tüm vatandaşlarımızı Endemik Vadimize bekliyoruz’’ dedi. 
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18 Eki 2022 - 11:32 - Belediyeler

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