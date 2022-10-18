Ankara Haber; Sultan Bayezıt ve Emir Timur 620 Yıl Sonra Sempozyumda Tartışılıyor...

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Semerkant Devlet Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nin ortak düzenlediği ve Etimesgut Belediyesi'nin desteklediği "Sultan Yıldırım Bayezid ve Emir Timur Uluslararası Sempozyumu" Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Registan Meydanındaki Uluğ Bey Medresesi'nde yapılan açılış töreni ve protokol konuşmaları ile başladı.
Sempozyuma Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de katıldı. Demirel, sempozyumda Etimesgut'u ve Ankara'yı anlatma ve tanıtma imkanı buldu.
Demirel burada yaptığı konuşmada yakın bir zamanda kurulan Türk Devletleri Teşkilatı'nın üstlendiği misyon ve önemine vurgu yaparak, Türk dünyasının ortak bir alfabede buluşması gerektiğinin altını çizdi. Demirel, Türk birliğine, beraberliğine önemli katkı sağlayan sempozyumun bir paydaşı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını da sözlerine ekledi.
SEMPOZYUMUN AMACI
Tarihe mâl olmuş iki büyük Türk Hakanı’nın dönemlerine ve çağları aşan etkilerine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen sempozyumda Emir Timur ve Sultan Yıldırım Bayezid’in adı her ne kadar Ankara Savaşı ile anılsa da bu hükümdarların bilim, sanat, edebiyat, mimari ve İslamî ilimlerde ortaya koydukları başarıların da anlatılması hedefleniyor.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.