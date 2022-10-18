Ankara Haber; Sultan Bayezıt ve Emir Timur 620 Yıl Sonra Sempozyumda Tartışılıyor...

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Semerkant Devlet Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nin ortak düzenlediği ve Etimesgut Belediyesi'nin desteklediği "Sultan Yıldırım Bayezid ve Emir Timur Uluslararası Sempozyumu" Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Registan Meydanındaki Uluğ Bey Medresesi'nde yapılan açılış töreni ve protokol konuşmaları ile başladı.

Sempozyuma Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de katıldı. Demirel, sempozyumda Etimesgut'u ve Ankara'yı anlatma ve tanıtma imkanı buldu.

Demirel burada yaptığı konuşmada yakın bir zamanda kurulan Türk Devletleri Teşkilatı'nın üstlendiği misyon ve önemine vurgu yaparak, Türk dünyasının ortak bir alfabede buluşması gerektiğinin altını çizdi. Demirel, Türk birliğine, beraberliğine önemli katkı sağlayan sempozyumun bir paydaşı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını da sözlerine ekledi.

SEMPOZYUMUN AMACI

Tarihe mâl olmuş iki büyük Türk Hakanı’nın dönemlerine ve çağları aşan etkilerine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen sempozyumda Emir Timur ve Sultan Yıldırım Bayezid’in adı her ne kadar Ankara Savaşı ile anılsa da bu hükümdarların bilim, sanat, edebiyat, mimari ve İslamî ilimlerde ortaya koydukları başarıların da anlatılması hedefleniyor.