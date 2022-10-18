18 Eki 2022 - 16:24- Gündem

İlk Uzay Görevi İçin Fiziki Testler Tamamlandı!

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ANKARA (İGFA) - Türkiye Uzay Ajansı, Milli Uzay Programı'nın önemli aşaması olan Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu Projesi ile ilgili detay paylaştı.
İlk Uzay Görevi İçin Fiziki Testler Tamamlandı! mask
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Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için fiziki test süreçleri tamamlandığını duyuran Türkiye Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bilimsel araştırmalar yapacak olan uzay yolcumuzun seçiminde artık sona yaklaşıldığını belirterek, sürece ilişkin kısa videoya yer verdi.

https://twitter.com/i/status/1528842188947333126
# İlk Uzay Görevi İçin Fiziki Testler Tamamlandı!, türkiye uzay ajansı, milli uzay programı
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18 Eki 2022 - 16:24 - Gündem

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