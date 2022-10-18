Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için fiziki test süreçleri tamamlandığını duyuran Türkiye Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bilimsel araştırmalar yapacak olan uzay yolcumuzun seçiminde artık sona yaklaşıldığını belirterek, sürece ilişkin kısa videoya yer verdi.
18 Eki 2022 - 16:24- Gündem
İlk Uzay Görevi İçin Fiziki Testler Tamamlandı!
ANKARA (İGFA) - Türkiye Uzay Ajansı, Milli Uzay Programı'nın önemli aşaması olan Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu Projesi ile ilgili detay paylaştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.