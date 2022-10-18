18 Eki 2022 - 16:24- Gündem

İlk Uzay Görevi İçin Fiziki Testler Tamamlandı!

ANKARA (İGFA) - Türkiye Uzay Ajansı, Milli Uzay Programı'nın önemli aşaması olan Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu Projesi ile ilgili detay paylaştı.