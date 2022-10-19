Kiralık konutta arz-talep dengesizliği! En Fazla Kiralık Konut İlanı Ankara’da...

İSTANBUL (İGFA) - Emlak platformu 'hepsiemlak' mevcut dataları ile tüketici talebini karşılaştırarak kiralık konutlardaki arz talep dengesindeki farkı ortaya koydu.

5 BÜYÜK İLDEKİ KONUT TALEBİNDE SON DURUM

Verilere göre 60 binden fazla ilan ile İstanbul, 40 binden fazla ilan ile Ankara, 20 binden fazla ilan ile Antalya konut ilanlarının en fazla olduğu iller oldu.

İstanbul’da toplam ilan sayısının sadece yüzde 20’sini oluşturan kiralık konutlara talep ise yüzde 56. Bu rakamın Ankara’da 17, Antalya’da ise 14 olduğu görüldü.

Satılık konut sayılarına baktığımızda; İstanbul’da satılık konut sayısı toplam konut sayısının yüzde 80’ini, Ankara’da 83’ünü, Antalya’da ise yüzde 86’sını oluşturduğunu görüyoruz.

Toplam konut sayısının yüzde 12’sinin kiralık konut ilanlarının oluşturduğu Eskişehir’de, kiralık konuta olan talebin yüzde 61 olduğu görüldü. Eskişehir’i takip eden Sakarya’da toplam ilanlarının sadece yüzde 8’ini kiralık konutların oluşturuyor olması arz ile talep arasındaki ciddi dengesizliği gözler önüne serdi. Adana’da ise kiralık konut talebi yüzde 59 olmasına rağmen mevcut ilanların yalnızca yüzde 20’sinin kiralık konut olduğu görüldü.

ARZ TALEP DENGESİZLİĞİ FİYATLARI UÇURUYOR

Arama motorlarlarındaki toplam arama hacimlerinin kiralık ve satılık konut arasındaki dağılımı değerlendirildiğinde ise satılık ve kiralık aramaların kafa kafaya gittiğini söylemek mümkün. Kiralık aramalarının en fazla arttığı il olan Eskişehir’de var olan ilanların sadece yüzde 12’sini kiralık konutlar oluşturuyor. Eskişehir’de geçtiğimiz sene 14 TL olan ortalama m2 fiyatı bu sene yüzde 216 artarak 45 TL olmuş durumda.