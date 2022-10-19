19 Eki 2022 - 16:20- Belediyeler G: 19 Eki 2022 - 16:21

Ankara Haber; Sincan Belediyesi Filosuna 25 Çevre Dostu Araç Kazandırdı...

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Sıfır atık projesinde bir marka haline gelen Sincan Belediyesi 25 araç daha filosuna kattı. Araçlar çevreyi kirletmeyen, egzoz gazı üretmeyen, vatandaşın sağlığına zarar vermeyen elektrikli ve hibrit motorlu özelliği ile dikkat çekiyor.
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Filosuna 25 Çevre Dostu Araç Kazandırdı... mask
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Sıfır atık projeleriyle ödül üstüne ödül alan, yaptığı çalışmalarla öncü olan Sincan Belediyesi bünyesine 25 çevre dostu araç daha katarak filosunu güçlendirdi.

Araçlardan 20’si Elektrikli Atık Toplama Aracı

Elektrikli Atık Toplama araçlarıçevreyi kirletmeyen, egzoz gazı üretmeyen, vatandaşın sağlığına zarar vermeyen elektrikli ve hibrit motorlu araçlar, günde 400- 450 kilo atık toplama özelliğine sahip. 220 Watt elektrikle 6-7 saatte şarj olan elektrikli atık toplama araçları gün içinde 45 km yol yapabiliyor.

Elektrikli atık toplama araçlarının yanında 3 çim biçme makinası, 1 mobil bakım aracı ve 1 cenaze aracı da belediye filosuna eklendi. 2 adet çöp kamyonlarının ise üst yapısı yenilendi. Araç teslim töreninde konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan şunlar söyledi;

 “Filomuza 25 araç daha ekliyoruz. Mevcut 535 araç sayımız 560’a çıktı. Sincanımıza hizmet etme noktasında bu araçlarımız inşallah güzel işlere vesile olacaktır.

Biz hiçbir şeye sığınmadan, bahane göstermeden hem araç filomuzu büyüterek hem sosyal yardımlarımızı katbekat arttırarak; yatırımlarımızı da geri çekmediğimiz gibi yeni yeni büyük yatırımlar yaparak Sincanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da güçlü şekilde yanında olmaya devam edeceğiz. Filomuza katılan yeni araçlarımız Sincanımıza hayırlı olsun.”

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19 Eki 2022 - 16:20 - Belediyeler

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