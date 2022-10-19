Ankara Haber; Sincan Belediyespor Grup Liderliğine Yükseldi...

Lige ilk iki maçta deplasmanda başlayan Sincan Belediyespor ilk olarak Eskil Belediyespor’ u 2-0 yendi. İkinci hafta Yahşihan deplasmanına giden takım, 3-1’lik skorla galip geldi. Üçüncü hafta kendi sahasında Osmancık Belediyespor’u konuk eden Sincan Belediyespor maçı 1-0 skorla galip tamamladı.

3 MAÇTA 3 GALİBİYET

Sincan Belediyespor; taraftarlarının yoğun ilgi ve destek gösterdiği zorlu maçta iyi mücadele ederek kazanmayı bildi ve ilk 3 maçta 3 galibiyet alarak liderlik koltuğuna oturdu. Sincan Belediyespor haftaya Yozgat deplasmanına gidecek. Ligin iddialı ekiplerinden Yozgat Belediyesi Bozokspor ile karşılaşacak. Pazar günü oynanacak maç için hazırlıklarına başlayan Sincan Belediyespor’un bu maçta da hedefi galibiyet.