Başkent'te Aşk Eri Hazret-i Mevlânâ’yı Anlamak Projesi! Başkent Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor...

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından, CSO Ada Ankara’da icra edilen projede, Mevlânâ’ya ilişkin anekdotlar, Mesnevi’den alıntılar ve Mevlânâ felsefesi özel bir metinde derlenerek bir anlatıcı tarafından Semâ gösterisi ile izleyicilere aktarıldı. Anekdotların Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, şiirlerin ise Volkan Severcan tarafından seslendirildiği projeye, Ankaralılar büyük ilgi gösterdi.

CSO Ada Ankara Tarihi Salon ise ‘Anadolu'nun Nefesi Çoksesli Halk Şarkıları Devlet Çoksesli Korosu’ konserine ev sahipliği yaptı. Sezonun ilk ‘a capella’ konserinde Şef Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu, çoksesli halk ezgilerinden oluşan repertuvarı ile izleyicilere eşsiz bir müzik ziyafeti sundu.

‘Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Özel Konseri’ de CSO Ada Ankara Mavi Salon’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un katılımıyla sanatseverlerle buluştu. Türkiye’nin ilk tematik müzik üniversitesi olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi müzik topluluklarının verdiği konserin ilk bölümünde İcra Sanatları Fakültesi Piyano Anasanat dalı Sanatta Yeterlik (Doktora) öğrencisi, otizm tanılı Piyanist Buğra Çankır, Bach’ın Fa minör piyano konçertosunu üniversitenin oda orkestrası eşliğinde seslendirdi.

Orkestrayı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müzik Direktörü Cemi’i Can Deliorman yönetti. Konserin ikinci bölümünde ise genel sanat yönetmenliğini Prof. Dr. Erhan Özden’in yaptığı Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Klasik Türk Müziği Topluluğu, geç dönem klasik Türk müziği repertuvarından örnek eserler seslendirdi. Konsere Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademisyenleri, TRT İstanbul Radyosu ve Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’ndan icracılar eşlik etti.

Cer Modern’de caz gecesi

Cer Modern ise ‘Jazz Expose: Guitar Hearts: Yoav Eshed Trio’ konserinde sanatseverler gitar, bas ve davul ile heyecan verici bir yolculuğa çıktı. İsrail’de doğan ve Brooklyn New York’ta yaşayan besteci Yoav Eshed, 13 yaşında eline aldığı gitarını, piyanist yaklaşımıyla çalmasıyla dikkat çekiyor. Ari Hoenig, Dayna Stephens, Lau Noah gibi dünya çapında meşhur olan müzisyenlerle çalan Yoav Eshed, seslendirdiği eserlerle Ankaralılara unutulmaz bir caz gecesi yaşattı.

Ulus Meydanı ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ve Melisa Danışan konserlerinde Ankaralıları ağırladı.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında dün Oda Tiyatrosu da UNIMA Türkiye -Karagöz Derneği iş birliğiyle ‘İbiş Ormanda Orkestra Kurarsa’ kukla oyununa ev sahipliği yaptı. Kukla sanatçıları Ata Camuz ve Emine Bilgin Camuz’un sahneye koyduğu oyunda çocuklar neşeli saatler geçirdi.

Başkent Kültür Yolu Festivali hakkında detaylı bilgilere ve tüm programa https://baskent.kulturyolufestivalleri.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.