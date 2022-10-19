19 Eki 2022 - 12:27- Kültür - Sanat G: 19 Eki 2022 - 12:31

Başkent'te Aşk Eri Hazret-i Mevlânâ’yı Anlamak Projesi! Başkent Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Kültür ve Turizm Bakanlığının beş şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali, dün akşam (19 Ekim 2022, Salı) ‘Aşk Eri Hazret-i Mevlânâ’yı Anlamak’ projesini ağırladı. 
Başkent'te Aşk Eri Hazret-i Mevlânâ’yı Anlamak Projesi! Başkent Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor... mask
+14
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından, CSO Ada Ankara’da icra edilen projede, Mevlânâ’ya ilişkin anekdotlar, Mesnevi’den alıntılar ve Mevlânâ felsefesi özel bir metinde derlenerek bir anlatıcı tarafından Semâ gösterisi ile izleyicilere aktarıldı. Anekdotların Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, şiirlerin ise Volkan Severcan tarafından seslendirildiği projeye, Ankaralılar büyük ilgi gösterdi. 

CSO Ada Ankara Tarihi Salon ise ‘Anadolu'nun Nefesi Çoksesli Halk Şarkıları Devlet Çoksesli Korosu’ konserine ev sahipliği yaptı. Sezonun ilk ‘a capella’ konserinde Şef Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu, çoksesli halk ezgilerinden oluşan repertuvarı ile izleyicilere eşsiz bir müzik ziyafeti sundu.  

‘Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Özel Konseri’ de CSO Ada Ankara Mavi Salon’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un katılımıyla sanatseverlerle buluştu. Türkiye’nin ilk tematik müzik üniversitesi olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi müzik topluluklarının verdiği konserin ilk bölümünde İcra Sanatları Fakültesi Piyano Anasanat dalı Sanatta Yeterlik (Doktora) öğrencisi, otizm tanılı Piyanist Buğra Çankır, Bach’ın Fa minör piyano konçertosunu üniversitenin oda orkestrası eşliğinde seslendirdi.

Orkestrayı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müzik Direktörü Cemi’i Can Deliorman yönetti. Konserin ikinci bölümünde ise genel sanat yönetmenliğini Prof. Dr. Erhan Özden’in yaptığı Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Klasik Türk Müziği Topluluğu, geç dönem klasik Türk müziği repertuvarından örnek eserler seslendirdi. Konsere Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademisyenleri, TRT İstanbul Radyosu ve Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’ndan icracılar eşlik etti.  

Cer Modern’de caz gecesi

Cer Modern ise ‘Jazz Expose: Guitar Hearts: Yoav Eshed Trio’ konserinde sanatseverler gitar, bas ve davul ile heyecan verici bir yolculuğa çıktı. İsrail’de doğan ve Brooklyn New York’ta yaşayan besteci Yoav Eshed, 13 yaşında eline aldığı gitarını, piyanist yaklaşımıyla çalmasıyla dikkat çekiyor. Ari Hoenig, Dayna Stephens, Lau Noah gibi dünya çapında meşhur olan müzisyenlerle çalan Yoav Eshed, seslendirdiği eserlerle Ankaralılara unutulmaz bir caz gecesi yaşattı. 

Ulus Meydanı ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ve Melisa Danışan konserlerinde Ankaralıları ağırladı.  

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında dün Oda Tiyatrosu da UNIMA Türkiye -Karagöz Derneği iş birliğiyle ‘İbiş Ormanda Orkestra Kurarsa’ kukla oyununa ev sahipliği yaptı. Kukla sanatçıları Ata Camuz ve Emine Bilgin Camuz’un sahneye koyduğu oyunda çocuklar neşeli saatler geçirdi. 

Başkent Kültür Yolu Festivali hakkında detaylı bilgilere ve tüm programa https://baskent.kulturyolufestivalleri.com/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

# Başkent'te Aşk Eri Hazret-i Mevlânâ’yı Anlamak Projesi!, Başkent Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığ, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Özel Konseri
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi'nden Eğitime Büyük Destek... mask
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi'nden Eğitime Büyük Destek...
Ankara Haber; Pursaklar’a Kedi Silüetli Park... mask
Ankara Haber; Pursaklar’a Kedi Silüetli Park...
Ankara Haber; Çankaya'dan 4 Yeni Kadın Danışma Merkezi... mask
Ankara Haber; Çankaya'dan 4 Yeni Kadın Danışma Merkezi...
Ankara Haber; Kanser Yakınımızda Farkında Mısınız? mask
Ankara Haber; Kanser Yakınımızda Farkında Mısınız?
Ankara Elektrik Kesintisi! 19 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 19 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Haber; Sincan Belediyespor Grup Liderliğine Yükseldi... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyespor Grup Liderliğine Yükseldi...
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Filosuna 25 Çevre Dostu Araç Kazandırdı... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Filosuna 25 Çevre Dostu Araç Kazandırdı...
Ankara Haber; Çubuk-1 Barajı Oryantiring Etkinliğine Ev Sahipliği Yapacak... mask
Ankara Haber; Çubuk-1 Barajı Oryantiring Etkinliğine Ev Sahipliği Yapacak...
Liraz Sıra Dışı Ezgileriyle Ankaralıları Büyüledi! Başkent Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor... mask
Liraz Sıra Dışı Ezgileriyle Ankaralıları Büyüledi! Başkent Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor...
Ankara Haber; Endemik Vadi Kış Aylarında Şifa Dağıtıyor... mask
Ankara Haber; Endemik Vadi Kış Aylarında Şifa Dağıtıyor...

19 Eki 2022 - 12:27 - Kültür - Sanat

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL