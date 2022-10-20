Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Yeniden Gençlerle Baş Başa...

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan” Gençlerle Baş Başa” programı çerçevesinde gençlerle buluşmaya devam ediyor. Geleceğin mimarı gençlerle bir arada olarak Sincan’ın yarınlarını konuşan Başkan Ercan’ın gençlerle buluşma durağı bu kez Sincan Anadolu Lisesi oldu. Gençlerle yapılan samimi sohbetin ardından gençler sordu, Başkan Ercan cevapladı.

“GELECEĞİN UMUDU SİZLERSİNİZ”

Gençlerin sorularına içtenlikle cevap veren Başkan Ercan öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Türkiye’nin geleceğinde gençlerin önemine vurgu yapan Başkan Ercan “Okullarımızı ziyaret ederek siz gençlerle buluşmak benim için süreklilik arz ediyor. Gençlerle sohbet etmeyi çok önemsiyorum ve gençlerin fikirlerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sincan’da Millet Kıraathanelerimiz var biliyorsunuz. Zaman zaman sizlerle orada da birlikte oluyoruz. Bugün burada sizlerle fikirlerimizi hayallerimiz konuşmuş olmak bizler için çok önemli.

Sizlerle sohbet etmekten büyük bir keyif aldım. Geleceğin umudu sizlersiniz. Sizlere çok güveniyorum” dedi.Programın sonunda gençler Başkan Ercan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.