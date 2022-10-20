TBMM maden kazalarını araştıracak

ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulunda, grupların ortak önergeleriyle Amasra'daki maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak muhtemel maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

Genel Kurulda, siyasi parti gruplarının, Amasra'daki maden kazasının araştırılmasına ilişkin önergeleri, birleştirilerek ele alındı.

Önerge üzerinde İYİ Parti grubu adına konuşan Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Türkiye Taşkömürü İşletmelerinin toplam üretiminin Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 10'unu bile karşılamadığını belirterek, "O zaman demek ki üretimden vazgeçmemiz de mümkün değil. Zaten bu tür olayların arkasından hep şu olur; 'İşçi çıkaralım, fabrikaları kapatalım.' Öyle değil, inadına gerekli tedbirleri alalım ve üretime devam edelim" dedi.

Bu komisyonun, bu konuda son araştırma komisyonu olmasını dileyen Yaşar, devletin, bu alana, başta bu işletmelerin modernizasyonu dahil çok ciddi rakamlar ayırması gerektiğini belirtti.

MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, bu tür faciaların bir daha yaşanmaması için gereken tedbirlerin alınması amacıyla yapılacak tüm araştırmaları, soruşturmaları ve kurulacak komisyonların her türlü faaliyetlerini destekleyeceklerini söyledi.

Amasra'daki maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak muhtemel maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan araştırma komisyonu 21 üyeden oluşacak. Komisyon üç ay boyunca çalışmalarını sürdürmesi kararlaştırıldı.