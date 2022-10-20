20 Eki 2022 - 16:57- Gündem G: 20 Eki 2022 - 16:58

'TSK’nın kimyasal silah kullandığı' İddialarına Tepki!

ABONE OL Google News Sayfamız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin "PKK ve uzantılarının kaynağı olduğu karalama faaliyetlerinin dozajının her geçen gün artmasının sebebi, her gün inlerine girerek terör örgütünü bitme noktasına getirmiş olmamızdır." ifadelerini kullandı.
'TSK’nın kimyasal silah kullandığı' İddialarına Tepki! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantılarının kara propaganda faaliyetlerinin bir yenisine, "Türkiye ve kimyasal silahları" yan yana getirme çabasına şahit olunduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şanlı Silahlı Kuvvetlerine ve onun kahraman mensuplarına atılan bu iftiranın kimler tarafından desteklendiğini, hangi sivil görünümlü militan yapıların bu kara propagandaya ortak olduğunu milletin de kendilerinin de gayet iyi gördüğünü ifade eden İletişim Başkanı Altun,
"Çok iyi biliyoruz ki bu iftiralara destek veren de bunlarla aynı statüdedir, aynı kefededir, terör örgütü ile aynı yolun yolcusudur. Arkasına saklanmaya çalıştıkları maskeler gerçek yüzlerini artık gizleyememektedir. PKK ve uzantılarının kaynağı olduğu bu karalama faaliyetlerinin dozajının her geçen gün artmasının sebebi de her gün inlerine girerek terör örgütünü bitme noktasına getirmiş olmamızdır. Biz terörle mücadelemizi her alanda sürdürecek, terör örgütlerinin ülkemize karşı gerçekleştirmeye çalıştığı manipülasyon, dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine geçit vermemek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
# 'TSK’nın kimyasal silah kullandığı' İddialarına Tepki!, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK)
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
KDV'de Yeni Düzenleme! Yurtdışında Yaşayan Türkler ve Yabancılar KDV’den muaf! İşte Ayrıntılar... mask
KDV'de Yeni Düzenleme! Yurtdışında Yaşayan Türkler ve Yabancılar KDV’den muaf! İşte Ayrıntılar...
Yapı Kredi Promosyon Çılgınlığına Bambaşka Bir İmza Attı! En Yüksek Emekli Promosyonunu Vermeyi Kafaya Koydu! 10 Bin Lira… mask
Yapı Kredi Promosyon Çılgınlığına Bambaşka Bir İmza Attı! En Yüksek Emekli Promosyonunu Vermeyi Kafaya Koydu! 10 Bin Lira…
A101 Market Teknoloji Çılgınlarına Halay Çektirmeye Başladı! Sudan Ucuza Satışa Çıkardı; Bu Kez Almayan, Kaçıran Kafasını Duvarlara Vurur! mask
A101 Market Teknoloji Çılgınlarına Halay Çektirmeye Başladı! Sudan Ucuza Satışa Çıkardı; Bu Kez Almayan, Kaçıran Kafasını Duvarlara Vurur!
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Konusu ve Oyuncuları… mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Konusu ve Oyuncuları…
Aldatmak Dizisinin Tarık’ı Mustafa Uğurlu Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Mustafa Uğurlu Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Aldatmak Dizisinin Tarık’ı Mustafa Uğurlu Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Mustafa Uğurlu Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Kanser Taraması Randevu Sistemi Açıldı! Her İlde En Az Bir Tane... mask
Kanser Taraması Randevu Sistemi Açıldı! Her İlde En Az Bir Tane...
Meme Kanseri Farkındalığı İçin Pembe Ayna Parkede! mask
Meme Kanseri Farkındalığı İçin Pembe Ayna Parkede!
A101 Market’ten Son Dakika İndirimi Geldi! 18 Ekim Aktüel Ürünleri Duyanlar Sevinçten Havalara Uçuyorlar! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Pirinç Fiyatlar Yarı Fiyatına… mask
A101 Market’ten Son Dakika İndirimi Geldi! 18 Ekim Aktüel Ürünleri Duyanlar Sevinçten Havalara Uçuyorlar! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Pirinç Fiyatlar Yarı Fiyatına…
PTT’den 700 Lira Ödeme Geldi! E-Devlet Üzerinden Başvurular Yapılmaya Başlandı! TC Sonu 2,4,6,8 Olanlar Dikkat! mask
PTT’den 700 Lira Ödeme Geldi! E-Devlet Üzerinden Başvurular Yapılmaya Başlandı! TC Sonu 2,4,6,8 Olanlar Dikkat!
BİM Market İndirimiyle Ortalığı Salladı! Yumurta, Süt, Tavuk, Kaşar Peyniri ve Bezelye, Kuruyemiş, Ayçiçek Yağı Fiyatlar Resmen Düştü! İşte 18 – 21 Ekim Tarihleri Arasında Markete Gelenler… mask
BİM Market İndirimiyle Ortalığı Salladı! Yumurta, Süt, Tavuk, Kaşar Peyniri ve Bezelye, Kuruyemiş, Ayçiçek Yağı Fiyatlar Resmen Düştü! İşte 18 – 21 Ekim Tarihleri Arasında Markete Gelenler…

20 Eki 2022 - 16:57 - Gündem

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL