22 Eki 2022 - 10:55- Belediyeler G: 22 Eki 2022 - 10:56

Ankara Haber; Başkan Balcı'ya Eğitime Destek Teşekkürü...

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Altındağ Belediyesi’nin eğitime ve okullara verdiği destek karşılıksız kalmadı. Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım ve beraberindeki heyet, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.  Başkan Asım Balcı’ya teşekkür ziyareti…
Ankara Haber; Başkan Balcı'ya Eğitime Destek Teşekkürü... mask
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Altındağ’da eğitime ve okullara verdiği destekle takdir toplayan Başkan Asım Balcı, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım ve beraberindekileri ağırladı. Yıldırım, okullara ve eğitime verdiği destekten dolayı Başkan Balcı’ya teşekkür ederek plaket takdim etti.

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Başkan Balcı “Çocuklarımızın temiz, bakımlı ve iyi okullarda eğitim görmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Sık sık temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor, temizlik malzemesi desteği veriyoruz. Ayrıca boya, badana ve tadilat ihtiyaçlarını gideriyor, okullarımızın daima bakımlı olması için çalışıyoruz. Okullarımıza verdiğimiz desteği, söz verdiğimiz gibi sürdüreceğiz. İnşallah okullarımızın eksiklerini yerinde tespit ederek Altındağlı çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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22 Eki 2022 - 10:55 - Belediyeler

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