Ankara Haber; Başkan Balcı'ya Eğitime Destek Teşekkürü...

Altındağ’da eğitime ve okullara verdiği destekle takdir toplayan Başkan Asım Balcı, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım ve beraberindekileri ağırladı. Yıldırım, okullara ve eğitime verdiği destekten dolayı Başkan Balcı’ya teşekkür ederek plaket takdim etti.
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Başkan Balcı “Çocuklarımızın temiz, bakımlı ve iyi okullarda eğitim görmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Sık sık temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor, temizlik malzemesi desteği veriyoruz. Ayrıca boya, badana ve tadilat ihtiyaçlarını gideriyor, okullarımızın daima bakımlı olması için çalışıyoruz. Okullarımıza verdiğimiz desteği, söz verdiğimiz gibi sürdüreceğiz. İnşallah okullarımızın eksiklerini yerinde tespit ederek Altındağlı çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.