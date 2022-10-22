22 Eki 2022 - 11:33- Belediyeler G: 22 Eki 2022 - 11:34

Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Her Mahallede...

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan mahalle mahalle ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla yüz yüze görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Ercan bu hafta Gökçek, Plevne, Fatih ve 29 Ekim Mahallelerinde “Mahalle Meclis Toplantıları” düzenledi.
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Her Mahallede... mask
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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yerinde ve hızlı çözüm anlayışıyla mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor. Her mahalleyi tek tek dolaşan Başkan Ercan “Mahalle Meclis Toplantıları” ile uzun uzun vatandaşlarla sohbet edip taleplerini özenle dinliyor.

Başkan Ercan bu hafta Gökçek, Plevne, Fatih ve 29 Ekim Mahallelerini ziyaret ederek mahalle sakinlerine kulak verdi. Her toplantıda olduğu gibi Başkan yardımcıları ve birim müdürleri de hazır bulundu. Başkan Ercan mahalleye yapılan ve planlanan projeleri tek tek anlattı. Projelere ilişkin mahalle sakinlerinin görüşlerini de büyük bir dikkatle dinleyerek not aldı.

Başkan Ercan konuşmasında “Göreve geldiğim günden itibaren park, bahçe, sokak dolaşıyorum. Ama Mahalle toplantıları da yaparak her sese kulak veriyoruz, her fikri birlikte güçlendiriyoruz. Sincan’ın yarınları için attığımız her adımda hemşehrilerimizin de hayalleri var. Tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.” dedi.

Mahalle Sakinleri “Mahalle Meclis Toplatıları”ndan Memnun

Vatandaşlar Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ınbaşlattığı mahalle buluşmaları ile görüşlerini bizzat Başkan Ercan’a iletebilmenin memnuniyetini dile getirerek, “Bu buluşmalara vesile olan, emeği geçen başta Sayın Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

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22 Eki 2022 - 11:33 - Belediyeler

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