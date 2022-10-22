Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altında olan maden işçisi 6 hastamızın durumu hakkında, hastalarımızı yakından takip eden doktorlarımızla bir toplantı yaparak, detaylı bilgi aldık; tedavi süreçlerinin planlanması konusunda istişarelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.
22 Eki 2022 - 20:18- Gündem Güncelleme: 22 Eki 2022 - 20:19
Fahrettin Koca Yaralı Madencilerin Doktorlarıyla Buluştu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan ve hastanede tedavi gören 6 maden işçisini yakından takip eden doktorlarla bir araya geldi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.