Ankara Haber; Sincan Hanım Konaklarında Sağlıklı Yaşam Seminerleri...

Sincanlı hanımların yoğun ilgi gösterdiği Hanım Konakları sağlıklı yaşam ile ilgili seminerlerine devam ediyor. Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile verilen seminerlere yenileri eklenerek, kadınların ilaç tüketiminde bilinçlenmesi sağlandı.
Şerife Bacı Hanımlar Konağı’nda yapılan “Bilinçli İlaç Kullanımı” seminerinde kadınlara tedavi süreci boyunca ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.
Yine İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile Selçuklu Hanımlar Konağı’nda ise “Kanser Taraması” semineri verildi. Kanserde erken teşhisin önemine vurgu yapılan seminerde kanser taramasının da erken teşhis için gerekli şartlardan biri olduğunun altı çizildi. Özellikle meme kanseri, rahim kanseri gibi kadınların yakalandığı kanser hastalığına karşı düzenli yaptırılması gereken kanser taramasının faydaları anlatıldı. Sincan Belediyesi Hanımlar Konakları sağlık, kişisel gelişim, el işi gibi faaliyetlerine her hafta devam ediyor. Haftalık program Sincan Belediyesinin sosyal medya hesapları ile internet sitesinden duyuruluyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.