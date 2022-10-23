23 Eki 2022 - 14:43- Belediyeler G: 23 Eki 2022 - 14:44

Ankara Haber; Sincan Hanım Konaklarında Sağlıklı Yaşam Seminerleri...

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Sincan Belediyesi Hanımlar Konakları, kadınlar için kültürel ve sosyal faaliyetlerin yanında sağlıklı yaşam için farkındalık ve bilinç oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen “Bilinçli İlaç Kullanımı” seminerlerinin yanında hanımlara ayrıca “Kanser Taraması” semineri de verildi.
Ankara Haber; Sincan Hanım Konaklarında Sağlıklı Yaşam Seminerleri... mask
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Sincanlı hanımların yoğun ilgi gösterdiği Hanım Konakları sağlıklı yaşam ile ilgili seminerlerine devam ediyor. Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile verilen seminerlere yenileri eklenerek, kadınların ilaç tüketiminde bilinçlenmesi sağlandı.

Şerife Bacı Hanımlar Konağı’nda yapılan “Bilinçli İlaç Kullanımı” seminerinde kadınlara tedavi süreci boyunca ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.

Yine İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile Selçuklu Hanımlar Konağı’nda ise “Kanser Taraması” semineri verildi. Kanserde erken teşhisin önemine vurgu yapılan seminerde kanser taramasının da erken teşhis için gerekli şartlardan biri olduğunun altı çizildi. Özellikle meme kanseri, rahim kanseri gibi kadınların yakalandığı kanser hastalığına karşı düzenli yaptırılması gereken kanser taramasının faydaları anlatıldı. Sincan Belediyesi Hanımlar Konakları sağlık, kişisel gelişim, el işi gibi faaliyetlerine her hafta devam ediyor. Haftalık program Sincan Belediyesinin sosyal medya hesapları ile internet sitesinden duyuruluyor.

 

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23 Eki 2022 - 14:43 - Belediyeler

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