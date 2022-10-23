Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır Anneleriyle Buluştu!

"Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 Konut, 17 İşyeri, 1 Cami ve Büyükşehir Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni" kapsamında Diyarbakır'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dağa kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi.
Görüşmede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve oğlunu terör saldırısında kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da hazır bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.