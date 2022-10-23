23 Eki 2022 - 21:12- Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır Anneleriyle Buluştu!

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneleri dinledi ve bir süre sohbet etti.