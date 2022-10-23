23 Eki 2022 - 21:12- Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır Anneleriyle Buluştu!

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İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneleri dinledi ve bir süre sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır Anneleriyle Buluştu! mask
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"Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 Konut, 17 İşyeri, 1 Cami ve Büyükşehir Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni" kapsamında Diyarbakır'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dağa kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi.

Görüşmede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve oğlunu terör saldırısında kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da hazır bulundu.
# Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır Anneleriyle Buluştu!, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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23 Eki 2022 - 21:12 - Gündem

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